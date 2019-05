Geithain

Nach den Winterferien 2020 will die Stadt Geithain mit neuen Ganztagsangeboten in der Paul-Guenther-Schule starten. „Wir haben noch keinen Bescheid über die Fördermittel, die wir für den Umbau der Räume brauchen“, sagte Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates. Er reagierte damit auf Nachfragen aus der Elternschaft. „Die Planungen beginnen, sobald wir die Zusage auf dem Tisch haben.“ Er rechne in den nächsten Tagen damit. Parallel dazu sei die Suche nach einem Betreiber der erweiterten Hort-Kapazität noch nicht abgeschlossen: „Wenn dessen Konzept vorliegt, holen wir die Eltern mit an den Tisch. Sie werden dabei auf jeden Fall einbezogen.“

Halbe Million Euro für Umbau des Geithainer Horts

Für rund eine halbe Million Euro will die Kommune in Räumen der Schule zusätzliche Kapazitäten schaffen, um der hohen Nachfrage nach Betreuung zu entsprechen. Die Investitionen seien nötig, da die Möglichkeiten in der Kindertagesstätte „Little Stars“ in Geithain-West nicht mehr ausreichten, so Rudolph. Der Vorschlag von Eltern, die aus Brandschutzgründen derzeit ungenutzte obere Etage der Kita zu reaktivieren, nehme den Druck nicht: Die drei Räume, die so gewonnen werden könnten, reichten nicht aus. Ihre Befürchtung, bei den Planungen der Stadt nicht ausreichend einbezogen zu werden, hatten Eltern mit einer Unterschriftensammlung unterstrichen. Zu einer solchen Sorge bestehe kein Anlass, versicherte der Bürgermeister. Man rüttele auch nicht am freien Wahlrecht eines Hortplatzes. Allerdings könne die Kommune, wenn eine Einrichtung ausgebucht sei, nur in einer anderen Plätze anbieten.

Von es