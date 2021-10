Frohburg/Jahnshain

Die Sächsische Aufbaubank (SAB) bezog im Juli in Leipzig ihren neuen Sitz. Das Gebäude mit seiner eigenwilligen Architektur kostete nach eigener Aussage 164,8 Millionen Euro. Würde ich diese nüchterne Information in einen Zusammenhang bringen mit dem alten Jahnshainer Gasthof, für dessen Abriss die SAB – obwohl die Immobilie dem Freistaat gehört – keine 193 000 Euro erübrigen kann, wäre das möglicherweise populistisch. Auch wenn beide Aussagen zutreffen. Doch wollen wir uns nicht an ein paar Kommastellen aufhalten. Der Aberwitz der Jahnshainer Geschichte liegt nicht allein im Finanziellen.

Die Krux mit der Förderung

Das ist dieser Gasthof, in dem in den Neunzigern noch das Bier durch den Hahn lief. Später schloss er. Der Eigentümer verschwand. Das Grundbuch verzeichnete jede Menge Schulden, für die keiner einstand. Der herrenlose ruinöse Besitz fiel an das Land. Das damit begreiflicherweise nichts anfangen kann. Über Monate suchten kommunale und Landespolitiker nach einer Strategie, wie der Knoten aufgelöst, die marode Substanz abgetragen, der Platz im Herzen des Dorfes gestaltet werden können. Sie wurden fündig – doch dann wurde offenbar, dass das Land sich nicht selbst fördern kann.

Möge die Ruine stehenbleiben

Im Frohburger Rathaus hebt man nun begreiflicherweise die Hände: Erst Eigentümer werden und dann vielleicht doch kein Geld bekommen, das ist zu heiß angesichts der förderpolitischen Katastrophen, wie man sie seit 2019 aus dem sächsischen Straßenbau kennt. Dann möge die Ruine stehenbleiben – als Mahnmal für das Versagen der Politik.

Von Ekkehard Schulreich