Gastwirte im Kohrener Land sind sich einig: 3G war okay, aber 2G geht nicht

Geithain

Über den Sommer kehrten die Gäste zurück. Im Kohrener Land tummelten sich, sieht man von dem eher verregneten August ab, die Ausflügler. Corona-bedingt aufgeschobene Familienfeiern wurden nachgeholt. Doch die Mahlzeit, die während der Zwangspause nicht serviert, das Glas Bier, das nicht gezapft werden konnte, ließen sich nicht nachträglich auftischen. Sorgen bereitet der Gastronomie zudem der Fachkräftemangel – und seit Anfang November die Zugangsbeschränkung 2G. Die LVZ fragt nach, wie Wirte im Kohrener Land ihre Situation bewerten.

Steffen Hetzer, Lindenvorwerk Kohren-Sahlis

„Wenn ich Politiker höre, die wieder alles dichtmachen wollen, bereitet mir das Sorge“, sagt Steffen Hetzer, der 2019 das „Lindenvorwerk“ bei Kohren-Sahlis führt, ein Ausflugslokal, mit dem seine Familie seit einem halben Jahrhundert eng verbunden ist. Mit 3G hätten sich die Gäste und sein Team arrangiert. Der Sommer sei, nachdem der Gaststätten-Betrieb im Juni zögerlich wieder anlief, gut gewesen, „besser vielleicht als 2020, denn die Leute waren in gewisser Weise ausgehungert“. Doch seit nur noch Geimpfte und Genesene in das Restaurant dürfen, werde es problematischer: „Die erste Busreise-Gesellschaft hat abgesagt. Das ist schlecht für uns.“ Und auch bei Familienfeiern müsse er mit Absagen rechnen, gar nicht zu reden von innerfamiliären Konflikten: „Viele sind zwar geimpft, aber...“

Steffen Hetzer und seine Frau Roxana in der Küche des „Lindenvorwerks“. Quelle: Jens Paul Taubert

Das „Lindenvorwerk“ ist seit Jahrzehnten der Anlaufpunkt für Ausflügler im Kohrener Land. Das geschichtsträchtige Anwesen liegt an einem Gondelteich. Es gibt einen Freisitz am Wasser, einen Imbiss, eine Minigolf-Anlage. Die denkmalgeschützte Lindigtmühle kann besichtigt werden, in der an besonderen Tagen das Mühlenbrot gebacken wird. Das Fischerfest Ende Oktober ist weithin ein Begriff; 2021 wurden Steffen Hetzer, der das Lokal mit seiner Frau Roxana, Schwägerin Denise Hetzer und mehreren Mitarbeitern betreut, beinahe überrannt: Die Menschen zog es hinaus in die Natur und danach – hinein zu Rast und Geselligkeit.

Während den Monaten der Zwangspause war das Personal in Kurzarbeit, hielt aber zur Stange; im Sommer wurden zusätzlich zwei neue Servicekräfte eingestellt. „Wir kümmern uns um geregelte Arbeitszeiten. Die Atmosphäre im Team stimmt“, sagt Hetzer. Angesichts dessen gehe er eigentlich mit verhaltener Zuversicht in den Winter: „Für Weihnachten und Silvester ist das Buch voll – wenn wir es denn machen dürfen.“

Jessica und Ronny Baumann: Heiterer Blick Dölitzsch

Handwerker, Durchreisende, Ausflügler, Familien: Ihnen ist der „Heitere Blick“ nahe des alten Narsdorfer Bahnhofes ein Begriff. Hier am Südrand des Leipziger Landes schaut am weit ins Mittelsächsische hinein. Die Gastwirtschaft an der von Rochlitz nach Waldenburg führenden Chaussee hat Geschichte. Jessica und Ronny Baumann, die die Immobilie nach Jahren des Leerstandes kauften, eröffneten in dem denkmalgeschützten Gebäude samt schattigem Garten 2019 Restaurant und Pension. Ein gutes Jahr hatten sie – dann kam Corona.

Jessica und Ronny Baumann eröffneten ihr Lokal ein Jahr vor Corona. Quelle: Jens Paul Taubert

„3G wurde gut angenommen. 2G wird schwierig. Klar, dass wir uns Sorgen machen“, sagt Jessica Baumann. Die 33-Jährige kümmert sich um den Service, während ihr Mann (44) am Herd Regie führt. Von Hause aus Koch und Kellner, betrieb der Narsdorfer seit 1999 mit seinem Bruder Sven den an der Bundesstraße 175 gelegenen Imbiss „Schmatzi“. Das Stammpublikum, das man aufbaute, habe über schwere Pandemie-Monate hinweggeholfen. 2020 war die Gaststätte fünf Monate zu; Ende Mai 2021 begann der Neustart. „Man merkte die Dankbarkeit und Freude. Alle sind wiedergekommen, doch die Unsicherheit bleibt. Und sie wächst wieder.“ Der Pensionsbetrieb half über die Durststrecke, denn Monteure durften durchgängig beherbergt werden.

„Während der langen Phase der Schließung sind uns die Mitarbeiter abhanden gekommen. Sie waren in Kurzarbeit, orientierten sich neu. Aber wir haben wieder zwei Vollzeitkräfte“, sagt Jessica Baumann. Sie zu finden und zu binden, falle angesichts der heute eher untypischen Öffnungszeiten leichter: montags bis freitags von 6.30 bis 15.30 Uhr, an Wochenenden nur für Feiern. Letzteres sei für manchen, der den Wanderweg durch das Dölitzschtal nach Wechselburg oder in anderer Richtung hinein in das Kohrener Land unterwegs sei, nicht schön, aber: „So können wir die Arbeit selbst stemmen, sind unabhängiger.“ Und es bleibt Zeit für die Familie, für Sohn (fünf) und Tochter (zwölf). Baumanns hoffen, die Wintermonate gut zu überstehen. Sich für den „Heiteren Blick“ entschieden zu haben, bereuen sie nicht. Die Anerkennung, die sie von ihren Gästen erfahren, bestärkt sie. Vor allem bei den turbulenten Hoffesten aller zwei Jahre im Sommer, die viele regionale Erzeuger mitprägen und zu denen der Verein Muldentalbahn-Tourismus Schienentaxis auf der ruhenden Bahnstrecke nach Rochlitz rollen lässt. 2023 steht das nächste an.

Sophie Braunert, Schützenhaus Frohburg

Fast ein Jahrzehnt ist es her, dass Sophie Braunert von ihrem Vater Wolfgang die Regie im Frohburger „Schützenhaus“ übernahm. Seit mehr als 250 Jahren gibt es die Einkehrstätte nahe des Stadtzentrums unter wechselnden Namen und mit verschiedenem Profil inzwischen, doch die Corona-Jahre 2020 und 2021 sind ohne Beispiel. „Der Sommer war gut. Nach sieben Monaten Schließung konnten wir wieder Gas geben, Vollgas, doch es ist nicht vergleichbar mit der Zeit vor der Pandemie“, sagt sie. Ein Teil des Umsatzes sei weggebrochen, etwa bei der Gastronomie für Dorffeste, weil die nicht stattfanden, oder bei Feierlichkeiten – „auch wenn viele, die 2020 im Buch standen und nicht feiern konnten, das in diesem Jahr nachholten“.

Sophie Braunert betreibt in Frohburg das „Schützenhaus“. Quelle: Jens Paul Taubert

Dass das „Schützenhaus“ – in den DDR-Jahren standen Bands wie Renft, Stern Meißen und Panta Rhei (später Karat) auf der Bühne des damaligen Kulturhauses der Textildruckerei – seit zwei Jahrzehnten Essen auf Rädern anbietet, half, über die Runden zu kommen: Geliefert wird für Pflegedienste, aber auch an viele Private. Der Weihnachtsbraten oder das Festessen zu Ostern, dass nicht wie üblich in der Gaststätte mit dem Feuerriegel-Zimmer gebucht werden konnte, wurde verstärkt für den Genuss in den eigenen vier Wänden geordert. Gänsebraten gibt es seit dem 11.11. wieder außer Haus. Für Frequenz sorgen die Veranstaltungen im Saal, Heimattreffen und Skatturniere, und die Kegelbahn. „Durch unseren Wohnmobil-Stellpatz kommen viele Reisende zu uns“, sagt Sophie Braunert. Gut besucht war sommers auch der Biergarten, den Ausflügler gern für einen Stopp nutzten.

„3G war okay, weil niemand ausgeschlossen wurde. Der Test war ja auch vor Ort möglich“, sagt die „Schützenhaus“-Chef. 2G dagegen sei „einfach Mist, weil ich nicht mehr alle Gäste, die reinwollen, reinlassen darf. Wir hätten mehr Feiern gehabt, die mit 3G möglich gewesen wären.“ Hinzu komme die Sorge um die Gesundheit der Mitarbeiter: „Es kommt immer näher. Es darf aber kein Einziger ausfallen. Mit den Tests hatten wir alle ein besseres Gefühl.“

Von Ekkehard Schulreich