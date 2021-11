Gedenken in Ossa bei Geithain: 102 Männer lassen in Weltkriegen ihr Leben

Geithain/Bruchheim/Ossa

Drei Brüder der Familie Bohne aus Oberpickenhain starben an den Fronten des Zweiten Weltkriegs. Walter Kirchhübel aus Seifersdorf verlor sein Leben am 28. Geburtstag. Heinz Funke, Sohn des Ossaer Rittergutspächters, wurde beim Tiefflieger-Angriff auf einen Zug bei Geithain getötet – einen Tag, ehe die US-Amerikaner im April 1945 einmarschierten und der Krieg zu Ende war.

An sie und an 97 weitere Schicksale aus diesen Geithainer Ortsteilen erinnert eine Tafel, die am Sonntag in der Kirche Ossa enthüllt wird. Martin Voigt aus Bruchheim hat die Daten akribisch recherchiert.

„Es war eine schöne Aufgabe, aber es war aufwendig“, sagt der 85-Jährige über seine Forschungen. Grundlage waren ihm vor allem die Kirchenbücher. Seit Langem schon befasst sich der Bruchheimer mit der Geschichte seiner unmittelbaren Heimat.

Er hat der Historie der Ossaer Mühlen und der mit ihnen eng verflochtenen Vergangenheit der Familie Beyrich nachgespürt. Die Ergebnisse erschienen als Buch, das viele aufmerksame Leser fand. Vor allem die Ahnenforschung reizt ihn, das Aufzeigen menschlicher Verbindungen bis in kleinste Verästelungen. Denn dieses Geflecht macht dörfliche Gemeinschaft, macht diesen Kosmos aus, findet er.

Die Recherchen zu den Weltkriegs-Toten haben ihren Ursprung in der 775-Jahr-Feier von Ossa, die 2012 begangen wurde. Damals gab es eine Ausstellung in der Schule. Arndt Teichmann hatte die bis dahin bekannten Namen erfasst, Voigt sie zu Papier gebracht. Dieses Konvolut überarbeitete er jetzt, ergänzte Fehlstellen.

In dem Heft „Geschichte und Geschichten“ des Rathendorfer Heimatforschers Manfred Hausotter stieß er auf Näheres zu einem der Toten, Robert Schlenkrich. Der 1940 in Belgien Gefallene war nicht nur Seelsorger gewesen, er war Mitglied der Bekennenden Kirche und des Pfarrer-Notbundes, der gegen das Nazi-Regime gewirkt hatte.

Der Totensonntag ist für Martin Voigt der passende Rahmen, um seine 102 Namen umfassende Auflistung öffentlich zu machen. Übergeben wird sie im Gottesdienst, den Pfarrer Johannes Möller ab 10 Uhr mit der Gemeinde feiert. Und derer gedenkt, die damals herausgerissen wurden aus ihrem Umfeld in Ossa, Bruchheim, Kolka, Wenigossa, Seifersdorf und Oberpickenhain.

