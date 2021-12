Gefährliche Tempo-Sünder: Wie der Blitz hinein nach Buchheim

Bad Lausick/Buchheim

Wer in Buchheim nahe des ehemaligen Gasthofes die Staatsstraße überqueren will, sollte sehr aufmerksam sein und sich sputen. Denn nicht wenige der aus Richtung Ebersbach ins Dorf hineinfahrenden Pkws und Lastwagen haben hier an der Bushaltestelle ihr Tempo noch nicht auf 50 Kilometer pro Stunde reduziert. Ein hohes Risiko vor allem für Schulkinder sieht deshalb der Ortschaftsrat des Bad Lausicker Ortsteils. Matthias Pfaff (Unabhängige Wählervereinigung) brachte das Thema in der Stadtratssitzung zur Sprache.

Stadtrat Pfaff: Ich bin erschüttert

„Mit 116 Sachen wurde kürzlich ein Auto geblitzt. Was passiert jetzt? Wir sind erschüttert“, sagte Pfaff. Es genüge nicht, bei Geschwindigkeitskontrollen stehen zu bleiben. Eine andere Ausschilderung und bauliche Veränderungen müssten her, um zu verhindern, dass hier Menschen zu Schaden kommen. „Im Kurviertel wurden Höcker gebaut, obwohl die Straßen ohnehin eng sind und Tempo 30 gilt“, sagte der Parlamentarier. Aber im Falle der Buchheim durchziehenden Staatsstraße nehme man die fortwährenden Überschreitungen offenbar achselzuckend zur Kenntnis.

Dabei habe man im Nachbardorf Ebersbach, an derselben Trasse gelegen, an einem Ortseingang eine Verkehrsinsel errichtet und am anderen die Ausschilderung verbessert. In Beucha habe der Steinbacher Ortschaftsrat Tempo 30 auf der Staatsstraße Bad Lausick–Kitzscher durchgesetzt. Nur in Buchheim tue sich nichts. Dabei werde die Raum-Situation für Fußgänger aktuell von dem Bauzaun am Gasthof noch verschärft.

Bürgermeister: Eigentümer wollen nicht

Er habe bereits mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr gesprochen, sagte Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Die Behörde ist verantwortlich für Staatsstraßen. „Eine Verkehrsinsel könnte gebaut werden, wenn die Eigentümer das Grundstück dafür zur Verfügung stellen“, sagte er. „Da gibt es bisher aber keine positive Rückmeldung.“

Landkreis: Verkehrsinsel sinnvoll

„Im gesamten Jahr halten sich die Verstöße im Verhältnis zu den Durchfahrten im unteren Rahmen. Im Schnitt stellen sieben Prozent der Durchfahrten einen Verstoß dar“, sagt Brigitte Laux, Sprecherin des Landkreises Leipzig. Das Landratsamt kontrolliere monatlich in Buchheim im Bereich der Bushaltestelle. „Die regelmäßigen Kontrollen, verbunden mit Sanktionen, können dazu beitragen, dass die Verkehrssicherheit steigt.“ Empfehlenswert seien aber Inseln am Ortseingang, so Laux. „Über diese Möglichkeit müsste sich die Stadt mit dem Straßenbaulastträger verständigen.“

Polizei: Kein Unfall-Schwerpunkt

Geschwindigkeitskontrollen führt in Buchheim auch die Polizei durch. Sie kommt zu einem ähnlichen Fazit wie der Landkreis, auch was den Bau einer Mittel-Insel betrifft. Verkehrsunfälle hat es hier bisher kaum gegeben, so Polizeisprecherin Therese Leverenz. „In den vergangenen drei Jahren wurde der Polizei an der Kreuzung hier ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen bekannt.“ Von einer Unfall-Häufungsstelle könne man deshalb nicht sprechen.

Lesen Sie auch

Von Ekkehard Schulreich