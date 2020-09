Gefangenes Grundstück: Frohburg verkauft Speicherbecken Roda

Frohburg/Roda

Wer den Verkauf des Speicherbeckens Roda, den der Frohburger Stadtrat jetzt beschloss, einen Befreiungsschlag nennt, trägt nicht zu dick auf: Schließlich handelt es sich bei der Immobilie, die in der Feldflur östlich der Autobahn 72 liegt, um ein gefangenes Grundstück. Der Rechtsbegriff meint ein Areal, das von fremdem Eigentum eingeschlossen ist und zu dem zu dem kein Weg führt. Das schränkt die Nutzung begreiflicherweise äußerst ein. Das Becken und die Fläche ringsum gehörten einst zur nicht mehr bestehenden landwirtschaftlichen Versuchsstation Roda. Frohburg kaufte es 2015 vom Freistaat Sachsen aus einem triftigen Grund: Für den durch den Teich führenden Bach ist die Kommune unterhaltspflichtig.

Klage auf Notwege-Recht scheiterte

Eine „bessere Handlungsfähigkeit für zukünftigen Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen“ habe den Kauf damals sinnvoll erscheinen lassen, sagt der Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) in der Rückschau. Die Stadt verpachtete die umliegenden Flächen. Bald aber gab es Zerwürfnisse mit dem Pächter, dem angrenzendes Land gehörte. Über das führte die einzige Zufahrt zum Speicher. Als der Eigner die zurückbaute, traf man sich vor dem Amtsgericht in Borna. Doch die Frohburger Klage, die auf die Erlangung eines Notwege-Rechts abzielte, wurde abgewiesen. Für die Kommune stellt sich damit das Problem, die Flächen nicht selbst nutzen und schon gar nicht anderweitig verpachten zu können. Bei einer Veräußerung aber ist sie an die aktuellen Bodenrichtwerte des Landkreis-Gutachterausschusses gebunden. Einziger Kaufinteressent: der Eigentümer des Umlands.

Hiensch : Froh, dass die Sache vom Tisch ist

„Ich bin froh, dass wir das jetzt zu Ende bringen“, sagte Wolfgang Hiensch auf der Ratssitzung. Das mehr als 18 000 Quadratmeter große Grundstück zu einem so geringen Preis zu veräußern, kritisierte Susann Müller ( AfD): „Das ist ja wie verschenkt.“ Gut wäre es, die Fläche, die längst zu einem Biotop geworden sei, sich selbst zu überlassen. Dem, so der Bürgermeister, stehe aber die Unterhaltungspflicht für den Bach entgegen. Der Stadtrat stimmte dem Verkauf bei einer Gegenstimme zu.

