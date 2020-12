Geithain

Das Corona-Jahr 2020 hat die Stadt Geithain offenbar ohne allzu große Blessuren gemeistert. „Im Moment haben wir noch keinen Steuer-Einbruch, aber wir rechnen in den nächsten Jahren damit“, sagt Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Zudem seien die Zuweisungen vom Land 2021 deutlich geringer. „Wir zahlen mehr Kreis-Umlage als wir an Landeszuschüssen kriegen.“ In der letzten Sitzung des Jahres befasste sich der Stadtrat nach dem öffentlichen Teil in interner Runde mit dem Haushalt-Entwurf 2021. Der geht jetzt an den Landkreis zur Vorprüfung und soll vom Parlament auf seiner Sitzung am 26. Januar beschlossen werden.

Radwege-Konzept für mehr Sicherheit

„Wir werden wohl nicht so viel schaffen wie 2020. Vor allem hängen unsere Investitionen vor der Gewährung von Fördermitteln ab“, so Rudolph: „Und da werden die Fragezeichen immer größer.“ Die größte Investition, rund 2,5 Millionen Euro schwer, ist der Campus Narsdorf, die Herrichtung des Mittelschulgebäudes für die Grundschule. Die Marienstraße soll ausgebaut werden. Über Strukturfördermittel soll eine Sanierung des Freibades möglich werden. Die Paul-Guenther-Schule muss unter ein neues Dach. Investitionsbedarf ist auch in der Kindertagesstätte in Narsdorf. Der Radweg entlang der Colditzer Straße bis Mark Ottenhain soll kommen. Überhaupt will Geithain ein Radwege-Konzept erstellen, das sicheres Radeln in die Nachbardörfer möglich machen soll, etwa nach Tautenhain, Frankenhain oder Roda.

Erleichterungen für Pendler in Geithain und Narsdorf

Mit dem 2020 Erreichten ist Rudolph zufrieden. „Was wir in den Haushalt reingepackt haben, haben wir umgesetzt.“ An zusätzlichen Parkplätzen in Narsdorf habe man bis zuletzt gebaut. Die Schillerstraße sei neu gestaltet, die Eisenbahnstraße zusammen mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr erneuert worden. Der Glasfaser-Ausbau kam voran, „und wir sind eine der ersten Kommunen im Landkreis, die den Digitalpakt Schule umgesetzt haben“. Die Paul-Guenther-Schule erhielt ein Blockheizkraftwerk zur Wärme- und Stromerzeugung. Nahe des Bahnhofs wurde im Dezember ein öffentliches WC in Betrieb genommen. Die neue Fahrbahndecke für die Hospitalstraße habe man auf Januar verschoben.

Von Ekkehard Schulreich