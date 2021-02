Geithain

Der Bagger packt zu: Schräg gegenüber des Geithainer Bahnhofs begann jetzt der Abriss des alten Gebäudes, in dem zu DDR-Zeiten die Verkehrspolizei untergebracht war. Das Haus und die Garagen verschwinden jetzt. An ihrer Stelle will die Kommune Parkplätze anlegen. Der Bedarf am Geithainer Bahnhof ist groß, da hier zahlreiche Pendler zwischen PKW und Zug wechseln. Gefördert wird der Abriss durch den Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig.

Von es