Geithain: Anschlussbeitrag fällig vor einem Hausbau in Narsdorf

Geithain/Narsdorf

Wintergetreide grünt satt auf der Fläche an der Oberen Dorfstraße in Narsdorf. Ein neuer Abwasserschacht an der Fahrbahn weist darauf hin: Aus Ackerbau-Land soll demnächst Bauland werden. Der Geithainer Stadtrat beschloss dafür 2019 eine Klarstellungssatzung. Sie soll die Bebaubarkeit von Lücken zwischen Wohngrundstücken möglich machen. Doch sollen die Eigentümer, eine Erbengemeinschaft, bereits jetzt für die Einleitung von Abwasser in den Kanal zahlen?

AZV muss Anschlussbeitrag innerhalb von vier Jahren fordern

Vor zwei Jahren vollendete der Landkreis Leipzig den grundhaften Ausbau der Oberen Dorfstraße und sorgte unter anderem für eine geordnete Straßenentwässerung. Der Abwasserzweckverband Wyhratal (AZV) war im Vorfeld aktiv geworden. Er hatte sämtliche Grundstücke an einen neuen Abwassersammler angeschlossen, der zurzeit in die Narsdorfer Kläranlage einbindet, künftig aber die Abwässer direkt in die Kläranlage nach Benndorf transportiert.

Im Zuge dessen platzierte der Verband an der Straßenseite des Feldstücks einen Übergabeschacht. In den kann der, der die Parzelle eines Tages mit einem Eigenheim bestückt, sein Schmutzwasser einbinden. An den Kosten beteiligt der Verband die Eigentümer, wie es die Satzung vorsieht. Dieser „Teilbescheid Schmutzwasserentsorgung“ über 3200 Euro führte bei der Erbengemeinschaft zu Irritationen. Sie meinte, bereits jetzt für eine Einleitung zahlen zu müssen.

Abwassergebühren werden erst bei Einleitung gezahlt

„Das trifft nicht zu. Wir haben einen Beitragsbescheid rausgeschickt“, erläutert AZV-Geschäftsführerin Jana Erler. „Da geht es nicht um monatliche Gebühren, sondern um eine einmalige Summe für die Herstellung des Anschlusses an das öffentliche Abwassernetz.“ Ein solcher Beitrag müsse innerhalb von vier Jahren nach Fertigstellung erhoben werden, sonst verjähre der Anspruch.

„Folglich können wir nicht warten, bis das Grundstück tatsächlich bebaut ist.“ Abwassergebühren würden selbstredend erst fällig, wenn das Haus steht: „Nur wer einen Wasserzähler hat, zahlt die Grundgebühr und für die Einleitung des Abwassers.“

Bauvoranfrage für Baulücke ist gestellt

Das offensichtliche Missverständnis ist ausgeräumt, sagt der Geithainer Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Es habe bei der Erbengemeinschaft aber dazu geführt, den Verkauf der Parzelle voranzutreiben. Es sollen der an der Straße gelegene Teil bebaut, der hintere weiter landwirtschaftlich genutzt werden. Rudolph: „Das Grundstück liegt im Innenbereich. Eine Bauvoranfrage ist gestellt. Da dürfte es keine Probleme geben.“

Von Ekkehard Schulreich