Geithain: Berührende Grüße von Unbekannten

Briefe, die gegen die Einsamkeit helfen: Von den mehr als 3500 Sendungen, die Leserinnen und Leser der Leipziger Volkszeitung an – ihnen unbekannte – Menschen in Alten- und Pflegeheimen schrieben, kam ein halbes Hundert in Geithain an. Im Seniorenheim Am Stadtpark sorgte die Lektüre der herzlichen Zeilen für berührende Momente in Zeiten, da Kontakte von und nach außen persönlich nicht möglich waren.

Gemeinsam geschmökert und die Bilder betrachtet

Die Bewohner waren sehr gerührt und haben sich sehr über die Anteilnahme gefreut, dass so viele Menschen außerhalb an sie denken. „Die Briefe erinnerten viele an frühere Zeiten, als Briefeschreiben üblich war, da es kaum Telefon gab“, sagt Bianca Günther, die die Pflegeeinrichtung leitet. Die Umschläge habe man in der Gemeinschaft und in der Einzelbetreuung geöffnet, daraus vorgelesen, beigelegte Bilder angeschaut. Einige der Bilder schmücken seitdem Bewohner-Zimmern und Aufenthaltsräume. Briefe und Bilder gaben oft Anstoß, sich zu erinnern, in Gespräche zu kommen. „Nicht nur unsere Bewohner, auch unser Team fand die Aktion der LVZ super.“

Manchen Briefen lagen Aufmerksamkeiten bei

Günther selbst überbrachte einige der Briefe am Heiligabend beim gemeinsamen Kaffeestunde den Bewohnern des Betreuten Wohnens im Südgebäude. Nach dem Krippenspiel, das Kinder des Kirchspiels gestalteten, wurden die Briefe verteilt. „Schon das Öffnen war eine große Freude. Aus A4-Umschlägen kamen teilweise vier bis sechs kleine Umschläge hervor“, so Günther. Bei der Lektüre wurde viel gelacht. Briefe waren nicht nur von Kindern eingegangen, sondern auch von älteren Menschen. Einem Brief lagen Baumanhänger und kleine Deckchen in Hardanger-Technik bei.

Inzwischen gibt es in Geithain drei Besuchstage

Die Pandemie-bedingten Kontakt-Beschränkungen über die Festtage und den Jahreswechsel nahmen die Bewohner unterschiedlich auf. Manche bekamen regelmäßig teils auch täglich Besuch. Andere wurden von Angehörigen oder Freunden sporadisch besucht. „Wir konnten ab dem 2. Januar unser Haus für Besucher wieder öffnen. Die Absicherung, dass Schnelltests zur Verfügung standen, musste gewährleistet sein“, so die Leiterin. Aktuell seien Besuche montags, mittwochs und sonnabends von 13 bis 16 Uhr möglich. Eine externe Pflegefachkraft und Mitarbeiter sicherten die Schnelltestung von Mitarbeitern und Besuchern ab. Seit drei Wochen gibt es nicht mehr die festgelegte Kontaktperson, sondern es könnten alle Angehörigen nach Terminvereinbarung, negativem PoC-Schnelltest sowie unter Einhaltung der Hygienevorschriften ihre Lieben besuchen - zeitlich begrenzt.

Von Ekkehard Schulreich