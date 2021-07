Geithain: Brand im Bahn-Stellwerk gemeldet

Geithain

Eine Rauchwolke am nördlichen Stadtrand von Geithain sorgte am Montagabend für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr. Gerufen wurde sie, weil ein Brand im elektronischen Stellwerk an der Bahnstrecke Leipzig – Chemnitz vermutet wurde. Vor Ort zeigte sich ein anderes Bild.

Dunkler Qualm stand am Montagabend über Geithain. Quelle: privat

Anwohner hatten Feuerwehr alarmiert

„Anwohner hatten starken Brandgeruch festgestellt, und der Qualm war deutlich sichtbar“, sagt Stadtwehrleiter Marco Christen. 22 Ehrenamtliche rückten 21.44 Uhr mit vier Löschfahrzeugen aus zur Freien Flur, wo sich das ausgedehnte Areal der Holzwerke Ladenburger anschließt. Ein Rettungswagen rückte vorsorglich an, und auch der stellvertretende Kreisbrandmeister traf ein, ein normaler Vorgang, wenn die Leitstelle zu einem mittlerer Brand alarmiert. In diese Kategorie fällt auch der Dachstuhlbrand eines Wohnhauses am Geithainer Markt Anfang Juni.

Ausgangspunkt war eine private Feuerstelle

„Am Ereignisort konnte kein Feuer festgestellt werden, allerdings war ein Brandgeruch wahrnehmbar. Da ist man natürlich sensibilisiert“, meint Christen mit Blick auf Brände mit großen Sachschäden, die es vor Jahren auf dem Betriebsgelände des Holzverarbeiters gab. Die Feuerwehrleute versuchten – um jedes Risiko auszuschließen – gemeinsam mit der Polizei zu lokalisieren, woher der Brandgeruch rührte. Sie stießen auf einem angrenzenden privaten Grundstück auf eine Feuerstelle. Hier brannte es nicht mehr, qualmte nur noch. Für den Eigentümer hat das Ganze offenbar keine Konsequenzen. Die Polizei, heißt es, habe keine Verstöße festgestellt. Nach einer Stunde war der Einsatz der Feuerwehr abgeschlossen.

Von es