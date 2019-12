Geithain: Busse meiden Schillerstraße

Geithain

Ab Montag halten die Schulbusse für Monate nicht mehr direkt an der Geithainer Paul-Guenther-Schule. Die Schillerstraße, in der sich die Haltestelle befindet, wird zur Baustelle und deshalb gesperrt. Statt dessen müssen die Schüler eine Ersatz-Haltestelle in der Straße der Deutschen Einheit nutzen und an der Ampel die Grimmaische Straße überqueren. Aufgrund dieses Weges sind Grundschul-Eltern wie Christoph Dietze, aber auch junge Schüler selbst in Sorge.

Beunruhigung wegen Schulweg in Geithain

„Für eine Woche werden die Schüler noch begleitet. Dann aber sind sie ganz auf sich allein gestellt. Das ist nicht gut“, sagt Christoph Dietze, dessen Tochter Erstklässlerin ist und die der Veränderung mit mulmigem Gefühl entgegensieht. Aus Eltern-Sicht wäre es doch sinnvoller, die Schulbusse würden auf der Louis-Petermann-Straße nahe des Bürgerhauses und der Schule stoppen. Dann wäre der Weg sicherer und kürzer.

Rathaus: Schwierige Situation auch ohne Busse

Im Rathaus habe man diese Variante erwogen - aber als untauglich verwerfen müssen, sagt Kerstin Jesierski von der Bauverwaltung. Zwar sei die Eisenbahnstraße (Bundesstraße 7) nach dem Ausbau in eine Richtung wieder offen, doch konzentriere sich der Verkehr weiter auf die schmale Louis-Petermann-Straße und die Robert-Koch-Straße. An der engen Einmündung zur Grimmaischen Straße sei die Verkehrssituation chaotisch, zumal die Busse ohnehin Mühe hätten, diese Kurve zu nehmen. Würde nicht weit entfernt eine Haltestelle eingerichtet, „würden wir alles lahmlegen“. Deshalb habe man sich entschieden, die Schüler am Anfang der Straße der Deutschen Einheit ein- und aussteigen zu lassen. Die genannten Sicherheitsbedenken teile man nicht.

Arbeiten in der Schillerstraße zunächst bis Mai

Die Kommunalen Wasserwerke Grimma/ Geithain beginnen in der nächsten Woche in der Schillerstraße mit dem Kanalbau. Im unmittelbaren Anschluss kümmert sich die Stadt um den grundhaften Ausbau. Der soll Ende Mai abgeschlossen sein, vorausgesetzt es gibt keinen langen Winter, der die Arbeiten in Verzug bringt. Unabhängig davon setzt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr das Bauvorhaben in der Eisenbahnstraße fort; die Verkehrssituation in Geithain bleibt damit noch über Monate angespannt.

Von Ekkehard Schulreich