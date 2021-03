Geithain: Campus Narsdorf im Zeitplan – neue Aufträge vergeben

Geithain/Narsdorf

Die Reaktivierung der Narsdorfer Mittelschule und ihr Umbau zur neuen Grundschule liegen im Zeitplan. Diese gute Nachricht hatte Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) für den Geithainer Stadtrat parat. Die weniger gute: Die Kosten erhöhten sich aufgrund verschiedener Nachträge der beauftragten Unternehmen bisher um rund 70 000 Euro. „Wir sind intensiv dran, die Kosten zu begrenzen“, versicherte er.

Kritik am Planungsbüro

Als Ursachen nannte Rudolph zum Teil höhere Aufwendungen, aber auch Unzulänglichkeiten in den Ausschreibungsunterlagen. Letzteres nahm Sören Petzold (Freie Wähler Narsdorf-Ossa-Rathendorf) zum Anlass für Kritik an dem beauftragten Planungsbüro. Der Vorwurf richtete sich explizit an den CDU-Stadtratskollegen Mario Frommhold, der erwiderte: „Für einen Außenstehenden ist das sicherlich schwer nachzuvollziehen.“

Neue Aufträge vergeben

Der Stadtrat vergab fünf weitere Aufträge. Um die Fassaden-Arbeiten kümmert sich k-Plan Bau aus Crimmitschau (174 000 Euro), die Brandschutztüren liefert Metallbau Bernt aus Thum (53 000 Euro). Zudem übernehmen den Gerüstbau die Hilgers GmbH Borna (48 000 Euro) und den Einbau des Estrichs Unger Bausysteme Chemnitz (14 000 Euro). Für Fliesen-Arbeiten gab es nur ein Angebot. Der Auftrag ging an den Fachbetrieb Nentwich in Borna (67 000 Euro).

Lesen Sie auch

Von Ekkehard Schulreich