Geithain: DRK-Werkstätten sind für viele ein Anker

Geithain

Aufgereiht stehen die Töpfe mit den Stiefmütterchen, Ranunkeln, Tausendschönchen in der Gärtnerei, die Teil der Geithainer DRK-Werkstätten für behinderte Menschen ist. Der Frühling ist auf dem Sprung, doch der Werkstatt-Laden bleibt geschlossen. Damit die Blumen und später auch Gemüsepflanzen dennoch den Weg in die Stuben und Gärten der Region finden, wird - wie schon im Lockdown eins - am Tor verkauft oder nach Hause geliefert. Denn trotz Corona wird in den Werkstätten gearbeitet, wenn auch mit verminderter Kraft. Für das Team um Leiter Falk Mehner und für den Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes ist das Tag für Tag erneut eine Herausforderung.

Arbeit schafft Gemeinschaft, gibt Bestätigung

Egal ob Gärtnerei, Küche, Holz- und Metallwerkstatt oder Verpackungsabteilung: Rund 250 Frauen und Männer mit Handicap haben hier zu normalen Zeiten nicht nur eine Beschäftigung. Sie haben eine Struktur, ein soziales Umfeld, das sie hält. Doch was ist normal, seit vor einem Jahr das Corona-Virus in sämtliche Lebensbereiche einzugreifen begann und seither viele Stoppzeichen setzt? „Viele unsere Teilnehmer brauchen die Tagesstruktur, die Kommunikation. Es wäre sehr schwierig für sie, müssten sie über Monate ausschließlich zu Hause sein“, beschreibt Heidrun Naumann, Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbands, die Situation. Im Rahmen der Corona-Schutzverordnung mache man es möglich, dass zumindest ein Drittel der Stamm-Belegschaft in den Werkstätten tätig sein könne. Ausgeschlossen bleiben all jene, die in Heimen wie der Kohren-Sahliser Wohnstätte untergebracht sind. Das Risiko wäre zu groß, dass Infektionen in die Einrichtungen hinein getragen würden. Das schützt zwar die Heime, erhöht dort aber die Anforderungen an die Betreuung: „Das verlangt allen sehr viel ab.“

Primeln in vielen Farben sind in Geithain heran gewachsen. Quelle: Jens Paul Taubert

Regelmäßig wird getestet

Seit November 2020 führe man in den Werkstätten regelmäßig Schnelltests durch, um Erkrankungen möglichst frühzeitig zu erkennen, so Naumann. Falle so ein Test positiv aus, würden die Betreffenden nach Hause gebracht und abgeschirmt, bis ein PCR-Test Verbindlichkeit bringe. „Bisher haben wir sicherstellen können, dass sich das Virus nicht ausbreitet bei uns“, so die Leiterin. Dass es überhaupt auftrete, nicht ganz. So gab es in der vergangenen Woche vier positive Ergebnisse bei rund 140 Testungen des Tages; zwei bestätigten sich. Nicht nur die betroffenen Teilnehmer wurden isoliert, auch Mitarbeiter des Fahrdienstes, die sie transportierten: „Wir stellen bereits frei, ehe das Gesundheitsamt die Quarantäne offiziell ausspricht.“

Frühlingsblumen gibt es auf Anmeldung

„Wir versuchen mit all unseren Mitteln sicherzustellen, dass wir arbeiten können. Das ist uns über die Monate gut gelungen“, zieht Falk Mehner ein Zwischenfazit. Maßgeblich Anteil daran hätten die Betreuer in den Werkstätten und im Sozialbereich, aber auch die Unternehmen, mit denen die Geithainer meist über viele Jahre schon kooperieren und die weiterhin Aufträge auslösen. Für den Colditzer Nahrungsmittel-Hersteller anona GmbH beispielsweise werden Produkte verpackt. Die Schlossfabrik Groitzsch bezieht Behinderte in die Fertigung ein. Für die Muldental Elektronik GmbH übernehmen sie Konfektionierungen. Während die Keramikwerkstatt zurzeit ruht, ist das in der Gärtnerei ganz anders. Nicht nur, weil man naturgemäß einen viel-wöchigen Vorlauf habe, sagt Mehner: „Wir gehen ja auch davon aus, dass es mal wieder besser wird. Wir wissen, dass viele auf unsere Blumen und Pflanzen warten." Selbst im Frühjahr 2020 habe man mit Improvisationsgeschick alles unter die Leute bringen können. Die letzten Töpfchen standen samt Kasse des Vertrauens draußen vor dem Tor: „Und wurden geholt. Das das hat geklappt.“

Wer Stiefmütterchen, Hornveilchen, Tausendschönchen, Ranunkeln, Nelken oder Primeln erwerben möchte, wendet sich an Frau Schneider (034341/3 12 69). Sie nimmt Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr Bestellungen entgegen. Abholung zum Termin am Tor, medizinischer Mundschutz ist Pflicht.

Von Ekkehard Schulreich