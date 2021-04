Geithain: Dach ist dicht am Rittergut Ossa

Geithain/Ossa

Das lädierte Dach eines Seitengebäudes des Ossaer Rittergutes ist endlich wieder dicht. Die Firma Geithainer Dachdecker sorgte nach Maßgabe des Denkmalschutzes für neue Biberschwänze auf den schadhaften Stellen. Das Gerüst, das die Tordurchfahrt blockierte, soll in den nächsten Tagen demontiert werden.

Gebaut aber wird weiter, nun am Hauptgebäude selbst. Ein Giebel ist zu sichern. Teile des Fachwerks sind stark angegriffen und müssen ausgetauscht werden. Die Stadt Geithain erhält für diese Arbeiten Fördermittel der sächsischen Denkmalschutz-Behörden. Bei einem Ortstermin hatten sich Kommune und Behörde auf eine Strategie geeinigt, nachdem Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) Investitionen in die öffentlich nicht genutzte Substanz abgelehnt hatte, was zur Androhung eines Strafgeldes führte.

