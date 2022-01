Geithain: Das sagen drei Allgemeinmediziner zum Ärzte-Mangel

Geithain

Geithain ist unterversorgt, was die Zahl der Allgemeinmediziner betrifft. Diese Diagnose, die die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen bereits im Herbst des vergangenen Jahres traf, spüren die Menschen aus der Stadt und der Region nicht nur an vollen Wartezimmern.

Wer sich einen neue Hausarzt suchen muss – Dr. Peter Haferkamp gab zum Jahresende seine Kassenzulassung zurück –, steht vor großen Hürden. Für die verbleibenden drei Allgemeinmedizinerinnen und zwei Allgemeinmediziner wächst damit das Arbeitsaufkommen erneut. Die LVZ fragte sie nach ihrem Urteil – und wie die Lage entschärft werden könnte. Drei von ihnen waren für ein Statement bereit.

Dr. Frank Hippe: Weichen wurden falsch gestellt

„Die Situation ist prekär. Aber das scheint politisch so gewollt“, sagt Dr. Frank Hippe. Der Internist betreibt seit Beginn der 1990er-Jahre im Geithainer Ärztehaus seine Praxis, die auch die hausärztliche Versorgung übernimmt. Als aufgrund jüngster Praxis-Aufgaben in der Stadt plötzlich mehrere Hundert Patienten auf der Suche nach einem neuen Hausarzt waren, stand er wie seine verbliebenen Berufskolleginnen und -kollegen vor einer großen Herausforderung: zusätzliche Patienten aufzunehmen.

„Dort, wo man bereits Familienangehörige betreut, macht man es“, sagt er. Doch alle aufzunehmen, sei einfach nicht zu schaffen. Zudem seien die Ursachen für die hohe Anspannung der Ärzte und den Ärztemangel vielgestaltig.

Eine ist die Budgetierung: „Ich habe einen festen Betrag pro Patient und Quartal“, sagt der Mediziner. Heißt: Was er für Kassenpatienten abrechnen kann, ist gedeckelt. „Die Menschen aber werden immer älter, dadurch wird vieles aufwendiger.“ In der Konsequenz werde ein Teil der ärztlichen Leistung nicht abgegolten.

Eine Möglichkeit, die ärztliche Versorgung auf dem Land in Zukunft zu sichern, sieht Hippe in Medizinischen Versorgungszentren mit angestellten Ärzten. Er selbst, der Niedergelassene, denkt aktuell noch nicht ans Aufhören. Aber: „Ich sehe schon jetzt das Problem auch auf mich zukommen: Ich werde niemanden finden, der eines Tages bereit ist, meine Praxis weiterzuführen.“

Dr. Eva-Maria Streck: Absoluter Aufnahme-Stopp

„Die Hausarztsituation in Geithain wird immer schlimmer“, sagt Dr. Eva-Maria Streck. „Wir haben natürlich auch Patienten von Dr. Haferkamp übernommen. Unsere Praxis ist jedoch bereits so überfüllt, dass wir jetzt einen absoluten Aufnahme-Stopp haben.“

Die Fachärztin für Allgemeinmedizin kam im Herbst 2015 nach Geithain. Damals hatte Dr. Maria Böhme, langjährige Leiterin der Geithainer Poliklinik, die im November 2021 starb, ihre Praxis im Ärztehaus aufgegeben. Diese Praxis übernahm der Frohburger Mediziner Thomas Voigt und stellte Streck als Ärztin an.

Später zog die Praxis um. Sie ist heute einige Schritte entfernt in der August-Bebel-Straße zu finden. Voigt, Allgemein- und Notfall-Mediziner, betreibt als Arbeitgeber Niederlassungen in mehreren Orten des Leipziger Südraums. Ein Modell, das mit einem Medizinischen Versorgungszentrum vergleichbar ist.

„Mir ist es wichtig, dass meine Patienten gut und gründlich behandelt werden“, sagt Streck. „Dafür muss ich mir Zeit nehmen. Durch die vielen Corona-Infektionen und Corona-Impfungen wird die immer knapper.“ Die gebürtige Münchnerin, die am Krankenhaus Leisnig ihre Facharzt-Ausbildung absolviert hatte, hält es für es wichtig, einen jungen Arzt zu finden, der sich als Hausarzt in Geithain niederlassen will.

„Wir versuchen bei der Ausbildung von Medizinstudenten als Famulanten und im praktischen Jahr sowie bei der Ausbildung von Assistenzärzten während ihrer Weiterbildungszeit zum Allgemeinmediziner den Beruf als Landarzt in seiner Schönheit zu vermitteln.“ Die Menschen auf dem Land sind, so ihre Erfahrung, viel dankbarer als in der Stadt, sagt sie. „Ich arbeite sehr gerne hier.“ Doch um durchhalten zu können, müsse sich die Situation absehbar entspannen.

Diplom-Medizinerin Kornelia Jungrichter: Lage spitzt sich zu

„Die Situation ist prekär, und sie wird noch prekärer“, konstatiert Allgemeinmedizinerin Kornelia Jungrichter. „Ich höre in vier Jahren und neun Monaten auf – wenn ich es bis dahin durchhalte.“ Dann nämlich wäre sie – 70. Ihre Patienten, sagt sie, sind zu einem erheblichen Teil mit ihr alt geworden. Kein Wunder, ist die Ärztin in Geithain doch seit 1985 tätig. 1991 hatte sie sich mit eigener Praxis niedergelassen, heute ist sie im Dammühlenweg für ihre Patienten da.

Zum dritten Mal stehen sie und ihre Kollegen vor der Situation, dass sie von Menschen, die einen neuen Hausarzt suchen, regelrecht bestürmt werden, sagt Jungrichter. „Ich habe etliche Patienten zusätzlich übernommen. Da muss man sich richtig einarbeiten. Mit einem Rezept schreiben ist es ja nicht getan. Mehr übernehmen kann ich nicht, ich würde es körperlich nicht mehr schaffen“, bekennt sie.

Denn am Limit arbeite man eigentlich seit Jahren. Ungeachtet dessen: „Für die Patienten da zu sein und sein eigener Chef zu sein, das ist schön. Doch das ganze Drumherum, das uns die Politik aufdrückt, ist, was uns so belastet.“ Auf die Suche nach einem oder einer, die ihre Praxis eines Tages übernimmt, begibt sich Kornelia Jungrichter noch nicht. Dabei erfolgreich zu sein, werde aber schwer. „Zudem ist meine Praxis zu klein, als dass ich jemanden einarbeiten könnte.“

Für Geithain und die Geithainer diagnostiziert sie: „In den nächsten zwei Jahren müssten zwei junge Ärzte herkommen. Sonst haben wir alle ein ganz großes Problem.“

Lesen Sie auch

Von Ekkehard Schulreich