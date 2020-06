Geithain: Debatte um Wechsel ins Neuseenland

Geithain

Knapp vertagt hat der Geithainer Stadtrat seine Entscheidung darüber, den Tourismusverein Borna und Kohrener Land zu verlassen und statt dessen dem Tourismusverein Leipziger Neuseenland beizutreten. Gabriele Sporbert ( CDU) plädierte am Dienstagabend vor allem mit Blick auf die Leader-Förderung im Land des Roten Porphyrs dafür, die Sache noch einmal im Verwaltungsausschuss oder in einer Sondersitzung des Parlamentes zu diskutieren.

Gabriele Sporbert : Leader zahlt sich aus

„Ich habe ganz große Bedenken“, sagte Sporbert. Im vergangenen halben Jahrzehnt habe Leader 20 Projekte in Geithain mit 1,2 Millionen Euro bezuschusst. Die Chance auf Geld in der neuen Förderperiode sollte man nicht vergeben. Was die bezweifelte Wirkung des Bornaer Tourismusvereins betreffe, hänge die in weiten Teilen davon ab, „wie die Akteure vor Ort in Aktion treten“.

Anzeige

Logo des Tourismusvereins Borna und Kohrener Land. Quelle: Repro LVZ

Weitere LVZ+ Artikel

Frank Rudolph : Reine Spekulation

Den im Kohrener Land verwurzelten Verein zum Jahresende zu verlassen, hatte Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) mit dessen „geringer Werbewirksamkeit“ begründet, „verbunden mit fehlender Ausstrahlung und Nutzen für die Stadt Geithain“. Im Leipziger Neuseenland sehe man sich aufgrund bisher gemachter Erfahrungen besser aufgehoben. Ob und wie es mit Leader weitergehe, sei „reine Spekulation“, so Rudolph. Aktuell sei die Kasse leer. Er sei sich mit seinem Frohburger Amtskollegen Wolfgang Hiensch (BuW) einig, „dass wir einen Weg finden, damit beide Städte bei Leader präsent sind“.

Andreas Große: Kein neues Ergebnis

Für einen Vereinswechsel sprach sich Frank Kirschner (UWG) aus. Geithain sollte sich stärker Richtung Leipzig orientieren. Andreas Große (Freie Wähler Narsdorf-Ossa-Rathendorf) lehnte eine erneute Debatte im Verwaltungsausschuss ab: „Was soll das Ergebnis sein?“ Ludbert Schmuck (WVWV) wünschte sich stattdessen mehr Bedenkzeit und unterstützte Sporberts Vorstoß. Manuel Tripp (Freie Liste) hielt das für unnötig: „Die Sache ist entscheidungsreif.“

Karsten Richter wirbt per Brief für den Verbleib

Die Entscheidung fiel noch nicht. Neun Parlamentarier stimmte für einen Aufschub samt vertiefter Debatte. Sechs hätten gern sofort den Vereinswechsel klar gemacht; einer enthielt sich. In einem Brief an die Stadträte und an den Oberbürgermeister hatte Karsten Richter, Vorsitzender des Vereins Borna und Kohrener Land, zuvor für einen Verbleib geworben. Seit 1991 koordiniere der Verein mit seinen rund 100 Mitgliedern die touristischen Aktivitäten im Kohrener Land, entwickele Angebote, werbe auf Messen. Ein direkter Vergleich dessen, was der Verein vor Ort leiste, mit dem des in die überregionalen Strukturen eingebundenen Vereins Neuseenland sei pauschal nicht möglich. Er, Richter, sehe die Gefahr, dass Wichtiges auf der Strecke bliebe - ganz abgesehen von der erfolgreichen, landkreisübergreifenden Kooperation im Leadergebiet Land des Roten Porphyrs.

Von Ekkehard Schulreich