Geithain: Digitaler Unterricht läuft immer besser

Präsent und ansprechbar sein für die Klasse – trotz vieler Kilometer Entfernung: Die elektronischen Smartboards, die die Stadt Geithain für zahlreiche Räume der Paul-Guenther-Schule beschaffte, macht das Unterrichten zu Corona-Zeiten praktikabler. Lehrer und Schüler treffen sich nicht nur im Netz zu Videokonferenzen, tauschen sich nicht nur über die Plattform Lernsax aus. Ältere Pädagogen, die zu einer Risikogruppe zählen, kommunizieren über den großen Bildschirm, über Kamera und Mikrofon mit den im Unterrichtsraum versammelten Abschlussklassen, als sähen sie sich von Angesicht zu Angesicht.

Vockerodt: Lehrer haben sich eingefuchst

„Wir werden immer besser. Haben uns eingefuchst und fortgebildet“, sagt Ute Vockerodt, die stellvertretende Leiterin der Oberschule. Stoffvermittlung und Kommunikation über die Mittel, die die digitale Welt biete, funktionierten inzwischen recht gut. „In immer mehr Fächern gibt es Videokonferenzen. Die Kolleginnen und Kollegen haben sich methodisch umgestellt. Die Schüler loggen sich ein, die meisten pünktlich.“ Bei einer ganzen Reihe Schüler klappe die Online-Präsenz nicht kontinuierlich; offenbar fehlten manchen die technischen Voraussetzungen. Vielleicht mitunter auch die Selbstmotivation. „Das können wir aus der Ferne nicht einschätzen. Die Laptops, die zum Ausleihen in unserer Schule bereit stehen, werden bisher nur wenig genutzt“, so Vockerodt: „Ein Schüler aber sagte zu mir: Seit ich den zu Hause habe, komme ich zurecht. Das macht Mut.“

Zehntklässler: Online ist nicht alles

Die Zehntklässler und die Neuner, die jetzt ihren Hauptschulabschluss machen, kehrten im Januar ins Schulgebäude zurück. Robert Schellbach (Klasse 10) ist froh: „Du kannst dir im Homeoffice nicht einfach ein neues Thema erarbeiten. Und dann müssen wir ja vieles wiederholen.“ Das lasse sich natürlich besser praktizieren, wenn man in unmittelbarem Kontakt stehe. In den ersten Wochen des zweiten Lockdowns im November und Dezember habe man bei Fragen den Lehrern vor allem Mails geschrieben, sagt Mitschüler Timmy Leonhardt. Ein etwas mühseliges Unterfangen. Über die Lernplattform habe es die Aufgaben gegeben; den Arbeitstag einteilen musste sich jeder selbst. Er sei in manchen Fächern etwas abgerutscht, räumt er ein: Manches lasse sich im Selbststudium nur schwer erfassen. Dass sie ihre Schullaufbahn in den nächsten Monaten zu einem ordentlichen Abschluss bringen, daran zweifeln beide nicht. Ein Selbstläufer aber sei das nicht.

Vorbereiten auf das Format Wechselunterricht

Vergleiche man beide Homeschooling-Phasen miteinander, müsse man bei mancher Kritik anerkennen, dass es inzwischen gut funktioniere, sagt Claudia Reuter, deren Sohn die 8. Klasse besucht: „Die Lehrer kümmern sich, großes Lob. Mein Sohn ist von den digitalen Angeboten begeistert. Die Kids bekommen so den Stoff wieder direkt vermittelt.“ Ein Urteil, dass für Ute Vockerodt und ihr Team Motivation ist. Jetzt bereite man alles vor für den Wechselunterricht. Sobald der möglich sei, komme die Hälfte einer Klasse in der Schule zusammen; die andere werde online zugeschaltet. Dass diese Art Unterrichten erfolgreich sein kann, demonstrierte am Schnee-Montag ein junger Lehrer aus Leipzig, der nicht bis Geithain kam – und kurzerhand aus dem heimischen Arbeitszimmer seine Stunden hielt.

Schulsozialarbeit erschwert durch Entfernung

„Man kann nicht alles digital machen, aber es hat Potenzial und wird Schule verändern“, sagt Nico Richter, seit 2017 Sozialarbeiter an der Geithainer Oberschule. Und meint auch die eigene Arbeit, „die vom Miteinander lebt, von Tür- und-Angel-Gesprächen, von Vertrauen“. Nah an den Schülern, an ihren Themen und Problemen sein, ist stark eingeschränkt. Zwar ist Richter oft in der Schule präsent, ist erreichbar. „Aber am Telefon miteinander zu sprechen, ist etwas anderes.“ Deshalb werde er aktuell seltener konsultiert, obwohl es – da ist er sich sicher – Konfliktpotenzial, trotz und gerade auch aufgrund des Homeschoolings, gibt. „Aber ich kann mich nicht aufdrängen. Es gibt eine Grenze zwischen Schule und Privatem.“

Foto-Wettbewerb initiiert

Hatte Nico Richter nach dem Lockdown eins einen Workshop über Techniken des Selbst- und Zeitmanagements angeboten, initiierte er jetzt einen Foto-Wettbewerb der „Pauli“ im Netz, Themen: Lockdown und Faszination Natur. Die hoch geladenen Bilder können die Schüler jetzt bewerten und bis Ende Februar die schönsten auswählen. Die Gewinner-Bilder kommen in Plakatgröße dann ins Schulgebäude. Als Zeichen, dass es weiter geht.

Von Ekkehard Schulreich