Geithain: Dorothea Lämmel übersteht Corona und feiert 100. Geburtstag

Geithain

Die Jubilarin sitzt gut gelaunt im Rollstuhl, dirigiert wie Kurt Masur mit leichter Hand und trällert nicht ganz ernst gemeint: „Holeri, holera, Schnaps ist gut gegen Cholera.“ Corona, wollte sie wohl sagen. Dorothea Lämmel muss es wissen: Nur wenige Monate vor ihrem 100. Geburtstag wurde sie positiv getestet. Glücklicherweise hat die Geithainerin die Infektion ohne Symptome überstanden.

Da ging es ihr wie den meisten im Betreuten Wohnen unweit der Wickershainer Kirche. Stephan Thane, Leiter des Hauses: „Der Dezember war sehr schwierig. Über die Hälfte unserer 18 Bewohner war erkrankt. Toi, toi, toi, alle hatten einen glimpflichen Verlauf. Im Haus ist niemand an Corona gestorben.“ Der Großteil der älteren Herrschaften, aber auch der 36 Mitarbeiter seines Unternehmens, sei inzwischen geimpft.

Corona-Test für Gäste ist Pflicht

Das sei auch einer der Gründe, weshalb die Angehörigen ihre Lieben inzwischen wieder besuchen können, sagt er. Einzige Bedingung: Die Gäste müssen entweder einen pandemie-technischen „Persilschein“ vorweisen oder sich vor Ort testen lassen. Zusätzlich werden auch die Bewohner einmal in der Woche mit dem „Wattestäbchen in der Nase gekitzelt“, so Thane. Man wolle das Risiko weitgehend minimieren.

Dorothea Lämmels Geburtstagstafel im Betreuten Wohnen. Quelle: Jens Paul Taubert/privat

Er freut sich, dass langsam Normalität einzieht. Und in kleinem Maßstab wieder Geburtstage gefeiert werden! Die einstige Kollegin Hannelore Klein, inzwischen selbst Rentnerin, organisiert die Kaffeetafeln im Speiseraum. Sie kümmert sich um Lieder, Gedichte und Spiele. Die Angehörigen bringen Kuchen mit. So wie jetzt ganz aktuell: „Das schönste Geschenk ist gemeinsame Zeit, denn keiner weiß, wie viel uns davon bleibt.“

Zuckersüße Überraschung

Große Worte, die der Leipziger Konditormeister Sven Seitz auf die noch größere Torte spritzte. Mit dem Naschwerk hat er seine 100-jährige Großmutter Dorothea Lämmel überrascht. Svens Schwester Silke, die in Graal-Müritz zu Hause ist, hatte die Idee, dass Kinder und Kindeskinder, die nicht mitfeiern konnten, ein Foto von sich schicken. Bruder Jan Seitz mit Ehefrau Gabi sammelten die Bilder, arrangierten sie zur Collage und ließen sie rahmen.

Der Leipziger Konditormeister Sven Seitz überrascht seine Großmutter mit dieser Geburtstagstorte. Quelle: Jens Paul Taubert /privat

Dabei grenzt die Existenz der aus Chemnitz stammenden Familie an ein Wunder: 1945 war eine Bombe im Nachbarhaus von Dora und Werner Lämmel eingeschlagen. Es war wie die meisten Gebäude im Zentrum von Chemnitz zerstört worden. „Meine Mutter hatte den Luftschutzraum noch nicht erreicht und wurde durch die Wucht der Detonation weggeschleudert. Aber sie überlebte. Nicht auszudenken, ihr Haus wäre getroffen worden...“, sagt Tochter Dagmar.

Familie mit Glück im Unglück

Dagmar erblickte im Jahr des Kriegsendes das Licht der Welt. Ihr Vater Werner wurde an der Front von einem Granatsplitter am linken Arm verwundet. „Wer weiß, wenn ihn die Ärzte daraufhin nicht kriegsuntauglich geschrieben hätten, er wäre womöglich nie heimgekehrt.“ Noch so ein Zufall, findet Dagmar Seitz, die einstige Erzieherin, die es vor über 50 Jahren nach Geithain verschlug, da sich ihr Mann in der Stadt selbstständig gemacht hatte.

Dorothea Lämmels Geburtstagstisch mit der großen 100. Quelle: Jens Paul Taubert/privat

Auf dem Tisch von Dorothea Lämmel steht eine große „100“. Dora schwört Stein und Bein, dass die Zahl nicht zu ihr gehört. „100 soll ich sein? I wo!“ Nach der vergnüglichen Kaffeerunde setzt sie eine ernste Miene auf. „So, Kinder, jetzt muss ich auf Arbeit.“ Es dauert ein ganzes Weilchen, bis Tochter Dagmar und Sohn Günter sie davon überzeugen können, dass sie das nicht mehr muss: „Inzwischen sind ja sogar wir schon Rentner“, lachen die Kinder.

Ein Leben voller Arbeit

Die Jubilarin war lange Hausfrau, ehe sie wieder arbeiten ging: Anfangs wertete sie montags per Hand immer die Lottoscheine der Tipper aus. Später verdingte sie sich als Erntehelferin und füllte Zucker in Tüten. In der Reklamation eines Chemnitzer Großhandelskontors heuerte sie schließlich als Sachbearbeiterin an, um 1964 ihre Ausbildung zur Industriekauffrau nachzuholen. Bis zum Renteneintritt blieb sie in der Lebensmittelbranche.

Dorothea Lämmel mit den Kindern Günter und Dagmar Anfang der 1950er-Jahre. Quelle: Jens Paul Taubert/privat

Und war damit an der Quelle. Wie hieß es so schön: Beziehungen schaden nur dem, der keine hat. Der älteste Enkel Jan, heute 54, entsinnt sich noch, wie er als kleiner Junge immer mit seinen Großeltern aus Karl-Marx-Stadt zum Urlaub an die Ostsee fahren durfte. „Bis die anderen Enkel Silke, Sven und Thomas groß genug waren und ich ihnen den Vortritt lassen musste. Denn im Bungalow war immer nur Platz für einen Mitreisenden.“

Dusche, Küche, Familienanschluss

1989 starb Berufsschullehrer Werner Lämmel, der Mann der heute 100-jährigen Dora. Zunächst konnte sie sich in Chemnitz noch allein betun. Später teilten sich Tochter Dagmar und Sohn Günter in die Pflege. Als das nicht mehr reichte, zog Dorothea Lämmel 2012 ins Betreute Wohnen nach Geithain. Und ist dort sehr zufrieden. Sie hat ihr eigenes kleines Reich mit Dusche, Küche und – Familienanschluss.

Kinder und Kindeskinder erfreuen Dorothea Lämmel mit einer gerahmten Collage. Quelle: Jens Paul Taubert

Sie sei etwas vergesslich geworden. Aber unter Begleitung könne sie immer noch laufen, sagt Enkel Jan. Der Schwimmmeister im Freibad Mittweida wohnt in Geithain und schaut regelmäßig bei der Oma vorbei. Seine Frau Gabi, Friseurmeisterin mit eigenem Salon in Geithain, kommt sogar noch viel öfter ins Betreute Wohnen: „Ich bin ein gern gesehener Gast, da ich hier allen die Haare schneide. Das macht Spaß, und ich kenne jeden mit Namen.“

Jubilarin ist hart im Nehmen

Ihre Schwieger-Omi sei tapfer, habe schon einige Operationen hinter sich gebracht: Herzschrittmacher, Herzklappe, dazu zwei Oberschenkelhalsbrüche. Und zuletzt auch noch Corona. Tochter Dagmar ergänzt, dass ihre Mutter Dora noch vier Geschwister hatte. Sie habe alle überlebt – ihre Zwillingsschwester Marianne jetzt um 50 Jahre! „Beide waren grundverschieden. Sie eher kränklich, Dora immer schon resolut.“

Dorothea und Werner Lämmels Hochzeitsfoto von 1942. Quelle: Jens Paul Taubert/privat

Warum ausgerechnet ihre Mutter in den „Klub der Hunderter“ aufgestiegen ist, hat keinen besonderen Grund, sagt Dagmar: „Sie trinkt gern Kaffee. Sport hat sie nie getrieben. Doch, na klar, eine Zeit lang ging sie einmal in der Woche zum Kegeln.“ Jung hielten sie wohl ihre Enkel: „Jeden Sonntag, wenn sie arbeitsfrei hatte, bekam sie starke Kopfschmerzen. Die schienen immer wie weggeblasen, wenn ein Enkel zu Besuch kam.“

Zwar besucht ihre Mutter im Betreuten Wohnen regelmäßig die Gottesdienste. Fromm sei sie aber nie gewesen, weiß die Tochter: „Ich kann mich noch erinnern, als ich klein war und mit ihr in der Kirche saß. Mitten in der Predigt konnte sie sich das Lachen nicht verkneifen.“ Dorothea Lämmel wird in ihrem Sessel plötzlich unruhig und fragt, wie spät es ist. „17 Uhr? Um Himmels Willen, ich muss auf Arbeit.“ Ja, so ist sie. Pflichtbewusst bis ins hohe Alter.

Von Haig Latchinian