Geithain: Ehrenkreuz für den letzten Feuerwehr-Chef von Wenigossa

Geithain/Wenigossa

Wenn einer sein Leben in den Dienst der Feuerwehr gestellt hat, dann Fritz Riedel. Das Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbandes ist ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung für ein mehr als 70 Jahre währendes Engagement. Überreicht wurde die Auszeichnung verspätet, was an Corona liegt. Der Zeitpunkt der Gratulationscour war dennoch so festlich wie passend: Fritz Riedels 88. Geburtstag.

Fritz Riedel: Ich hänge heute noch dran

„Die Feuerwehr stand bei mir immer im Vordergrund. Ich hänge heute noch dran. Es interessiert mich sehr, was passiert im Feuerwehr-Bereich“, sagt Riedel. Die Informationen bezieht er über die Kameraden seiner Ossaer Wehr und aus der Leipziger Volkszeitung. Zu Hause in Wenigossa, mit 59 Einwohnern einer der kleinsten Ortsteile Geithains, war der Jubilar letzter Chef der damals noch eigenständigen Feuerwehr des Fleckens mit seinen großen Bauerngütern.

Mit 16 Jahren, im Sommer 1950, trat Fritz Riedel der Freiwilligen Feuerwehr Wenigossa bei. Als Brandschutzmeister übernahm er 1964 die Regie über die 16 Köpfe zählende Truppe – bis diese 1977 mit ihm in der Feuerwehr von Ossa aufging.

„Wir hatte manchmal zu tun, die Truppe vollzukriegen“, blickt Riedel, selbstständiger Malermeister, zurück. Leicht sei es nicht gewesen, Feuerwehr, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. „Als ich in der Meisterprüfung steckte, da war ich ’ne Zeit lang selbst nicht so aktiv.“ Aber mit dem Herzen war er jederzeit dabei, und er ist es bis heute.

Das ist spürbar an der Wärme, mit der er in der Geburtstagsrunde Anekdoten zum Besten gibt. Die Wenigossaer rückten nicht nur zum Löschen aus. Sie bewiesen auch bei Feuerwehr-Wettkämpfen Qualitäten, allerdings: „Mit der Handdruckspritze sind wir mal zum Ausscheid nach Syhra gefahren. Die Schläuche haben wir unterwegs verloren – da denkt man gerne noch dran.“

Fritz Riedel ist seit mehr als sieben Jahrzehnten in der Feuerwehr: Sören Petzold (links) und Marco Christen gratulieren. Quelle: Ekkehard Schulreich

Stadtwehrleiter übergibt Auszeichnung

„Es ist mir eine große Freude, einem Kameraden zu ehren, der sogar schon mehr als 70 Jahre Mitglied der freiwilligen Feuerwehr ist“, sagte der Geithainer Stadtwehrleiter Marco Christen auf der Jahreshauptversammlung der fünf Geithainer Wehren Anfang November. Weil der Ausgezeichnete dort nicht dabei sein konnte, holen Christen, der stellvertretende Ossaer Wehrleiter Sören Petzold und Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) nun die Ehrung nach. Ein Mitbringsel erregt die besondere Aufmerksamkeit: eine alte handgeschriebene Mitgliederliste der Wenigossaer Truppe, ein Stück bewahrter Feuerwehr-Geschichte.

Von Ekkehard Schulreich