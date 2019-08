Geithain

Zwar stand die Sanierung des Teiches im oberen Geithainer Stadtpark nicht auf derTagesordnung des Stadtrates. Geredet wurde darüber am Dienstag allerdings intensiv. Da war zum einen Bernd Gnant, der in der Einwohner-Fragestunde wissen wollte, ob der entnommene und auf der Böschung verteilte Schlamm mit Schadstoffen belastet sei. Kerstin Jesierski von der Bauverwaltung versprach eine Prüfung und eine baldige Antwort. Als zweites und deutlich ausführlicher wurde die Sicherheit an diesem Gewässer diskutiert. Zaun hin oder nicht, das war die entscheidende Frage.

Vor der Schlamm-Entnahme wurde der Zaun abgebaut. Aktuell grenzt diese Kette das Gewässer eher symbolisch ab. Quelle: Jens Paul Taubert

Marcel Gut : „Es rumort in den Kitas“

Kleine Kinder müssten unbedingt vor der Gefahr bewahrt werden, ins Wasser zu stürzen und zu Schaden zu kommen, mahnte Marcel Gut ( CDU) an und wurde in dieser Forderung durch Rainer Rudolph (Freie Liste) unterstützt. Eltern aus mehreren Kindereinrichtungen hätten Unterschriften gesammelt, um der Forderung nach einer geeigneten Barriere Nachdruck zu verleihen, so Gut: „Das rumort in den Kitas.“

Rudolph: Nicht alle Teiche im Stadtgebiet einzäunen

Man könne nicht sämtliche Teiche im Stadtgebiet einzäunen, hielt Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) entgegen. Der Zaun am Teich sei ursprünglich gebaut worden, um die Enten am Wasser zu halten - nicht um die Spaziergänger zu schützen. Gabriele Sporbert ( CDU) leuchtete die Argumentation nicht ein: „Insbesondere wo der Streichelzoo unseres Tierparks ist, halten sich Kinder-Gruppen länger auf.“ Man sollte kein Risiko eingehen. Rudolph darauf: „Wir zäunen den Tierpark ja ein.“

Kindereinrichtungen sind in Sorge

Dass Eltern in Sorge sind, bestätigt eine Nachfrage der LVZ in Kindereinrichtungen in der Stadt. „Es wäre schon wichtig, die Kinder zu schützen. Wir haben natürlich die Aufsichtspflicht, aber wie schnell sind die kleinen Kerlchen weg“, sagt Karina Saupe, stellvertretende Leiterin des AWO-“Kinderlands am Bahnhof“. Das betreffe in gleicherweise Eltern und Großeltern bei Spaziergängen. Deshalb hätten viele ihre Unterschrift unter die ausliegende Liste gesetzt.

Der Tierparkteich Geithain kann für Kinder eine Gefahr darstellen. Ein Zaun könnte Abhilfe schaffen. Quelle: Jens Paul Taubert

Dass der Teich aus Sicht der Volkssolidaritäts-Kindertagesstätte „Wirbelwind“ durchaus eine Gefahrenstelle sei, bestätigt deren stellvertretende Leiterin Ilka Hennig: „Es wäre doch sehr schade, wenn wir künftig nicht mehr so oft in den Tierpark gehen könnten.“

Viele Eltern hätten für mehr Sicherheit unterschrieben, bestätigt Sophia Theilacker, Leiterin der „Kleinen Hirten“ in Niedergräfenhain, Kindertagesstätte des Kirchspiels. „Wir gehen sehr gern in den Tierpark. Ein Zaun böte definitiv mehr Sicherheit.“

Von Ekkehard Schulreich