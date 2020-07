Geithain: Eltern übergeben neuen Bolzplatz an Gymnasiasten

Geithain

Schmuckplätze gibt es in vielen Wohnsiedlungen. Sie gehörten bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zur städtischen Baukultur. Geithain hat seit Mittwochabend einen Schmuck-Bolzplatz, keinen öffentlichen allerdings und einen, der nur augenzwinkernd so heißt. Dieser ist Ausdruck der Wertschätzung, den Eltern und Schüler des Internationalen Gymnasiums der scheidenden Leiterin Ingeburg Schmuck entgegen bringen.

Gymnasiasten planen ihren Schulhof

Errichtet wurde das Sportfeld, das kurz vor dem Ende des Schuljahres bei einem kleinen Dankeschön-Fest übergeben wurde und an dessen Rand nun ein Schmuck-Stein steht, seit dem Herbst vergangenen Jahres durch ein Dutzend Eltern. Es ist Teil des Schulhof-Konzepts, das die Gymnasiasten selbst entwickelten. An die Stelle eines Rasenstücks tritt ein mit einem Tartanbelag versehenes Geviert, an dessen Rand die Basketballkörbe neu aufgestellt wurden und auf dem gebolzt werden darf. „Eigentlich wollten wir den Platz im Frühjahr gemeinsam mit den Schülern einweihen, doch dann kam Corona dazwischen“, sagt Schmucks Nachfolgerin Kristina Bode. Für Ballspiele habe man ihn bisher nicht nutzen dürfen, aber für Fitness-Training und im Rahmen der Ganztagsangebote. Der neue Platz sei ein Gewinn; dafür sei man den engagierten Eltern sehr dankbar.

Ein Stein zum Abschied vom Beruf und ein Dankeschön für die erste Leiterin des Internationalen Gymnasiums seit seiner Gründung. Quelle: Jens Paul Taubert

Träger investiert seit Jahren große Summen in den Komplex

Seit das Internationale Gymnasium vor mehr als einem Jahrzehnt in Geithain seinen Betrieb aufnahm und die Saxony International School gGmbH die Immobilie im Neubaugebiet später erwarb, wurden viele Hunderttausend Euro in die Sanierung investiert. Nachholebedarf gibt es noch im Außenbereich. Für Vater Dirk Schumann ein Grund, die Sache mit anderen Eltern in die Hand zu nehmen. „Wo meine Kinder sind, da helfe ich gern mit“, sagt der Bad Lausicker; das habe er auch schon in der Bad Lausicker Grundschule so gehalten. „Jetzt müssen sie nicht mehr auf dem Asphalt Fußball spielen“, freut sich Tobias Geppert aus Neukirchen, der auch mal am Sonnabend auf der Baustelle stand. Thomas Hartung aus Zedtlitz sieht die Hilfe pragmatisch: „Viele Hände, schnelles Ende.“

Grünes Klassenzimmer nach dem Sommer nutzbar

Als Zeichen dafür, dass die Eltern mit der rund 500 Schüler zählenden Bildungseinrichtung zufrieden sind, wertet Rüdiger School, Geschäftsführer des Trägers, diesen Einsatz: „Das stärkt die Gemeinschaft und ist sehr wertvoll.“ Die Neugestaltung des Hofes werde fortgesetzt. Nach dem Sommer ist ein Grünes Klassenzimmer nutzbar. Ein kleines Gebäude für den Schulklub wird aufgestellt, der Fahrrad-Unterstand erneuert.

Von Ekkehard Schulreich