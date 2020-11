Geithain: Endlich eine Toilette am Bahnhof

Geithain

Das WC am Geithainer Bahnhof schwebt ein: Weil die Deutsche Bahn AG als Betreiber des Mitteldeutschen S-Bahn-Netzes sich offenbar außer Stande sieht, für eine Toilette im verwaisten Bahnhofsgebäude oder in dessen unmittelbaren Umfeld zu sorgen, ergriff Geithain nun die Initiative. Das WC wird in Modul-Bauweise errichtet, ist barrierefrei und behindertengerecht. Es soll Anfang Dezember in Betrieb gehen.

Missstand ärgert seit vielen Jahren

Die Kommune trägt damit einer Forderung vieler der 1200 Pendler, die am Knotenpunkt Geithainer Bahnhof täglich umsteigen, Rechnung, aber auch vielen, die von hier aus die Stadt besuchen. „Das WC ist nötig, da bei der Erneuerung der Schnittstelle zwischen Bahn und Bus 2004 die öffentliche Bedürfnisanstalt vergessen wurde“, sagt Andreas Rätsch von der Bauverwaltung. Dieses offenkundige Versäumnis wurde auch 2013 nicht revidiert, als Geithain in das S-Bahn-Zeitalter startete. Dabei hatte die damalige Bürgermeisterin Romy Bauer den kleinen Festakt am neuen Bahnsteig genutzt, um die feierlich gestimmten Verantwortlichen auf genau diesen Missstand hinzuweisen.

Anzeige

Benutzung kostet Obolus

Möglich machte die rund 110 000 Euro teure Investition jetzt Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) dank einer Förderung durch die Leaderregion Land des Roten Porphyrs. Der Bauhof wird sich um die Reinigung und Pflege des gegen Gebühr nutzbaren Gehäuses kümmern.

Mehr zum Thema:

Zugfahren im Landkreis Leipzig: Kein Klo am Bahnsteig

Von Ekkehard Schulreich