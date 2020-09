Geithain: Eula bekommt ein neues Bett

Geithain

Acht Jahre nach dem jüngsten Hochwasser am Oberlauf der Eula soll der kleine Fluss in Geithain ein neues, breiteres Bett bekommen. 2013 waren nach Regenfällen nicht nur viele Gärten der Anlage Alte Heimat zerstört worden. Erhebliche Schäden gab es unter anderem auch an Grundstücken in Wickershain und weiter flussabwärts. Das Bauvorhaben der Landestalsperrenverwaltung (LTV), das die Stadt Geithain ausdrücklich unterstützt, wird die Überflutungsgefahr reduzieren, vor allem aber den Fluss naturnaher gestalten.

Vor einem Jahr standen noch letzte Gärten der Anlage Alte Heimat. Quelle: Jens Paul Taubert

Anzeige

Landratsamt arbeitet an Genehmigung

„Nach der Rücksprache mit dem Landratsamt sollte es klappen, dass wir demnächst die Genehmigung bekommen“, sagt Markus Freygang, LTV-Betriebsteilleiter in Rötha. Die Landesdirektion Sachsen habe im Februar signalisiert, dass man keine aufwendige Umweltverträglichkeitsprüfung benötige. Daraufhin habe man beim Landkreis sämtliche Unterlagen eingereicht. Ziel sei es, die Bauleistungen im Winter auszuschreiben, im Frühjahr 2021 zu beginnen und das Vorhaben in dem Jahr weitgehend abzuschließen. Das Landratsamt bestätigt die Vollständigkeit der Dokumente. Wann die Genehmigung erfolge, könne sie aber noch nicht sagen, so Belinda Reg’n, stellvertretende Pressesprecherin der Behörde.

Weitere LVZ+ Artikel

Über den Winter wurden die verbliebenen Lauben abgerissen, um Baufreiheit zu schaffen. Quelle: Jens Paul Taubert

Eula wird wegen neuer Kurven ein paar Meter länger

Auf 400 Metern Länge zwischen dem Hennig-Frenzel-Stadion und der Dammmühle erhält die Eula, die heute in ein mit Gittersteinen ausgelegtes, kanalartiges Bett gezwängt ist, einen neuen Verlauf. Er ist kurvenreich, auf sechs bis acht Meter Breite angelegt und entspricht eher der Situation in der ursprünglichen Aue. Gehölze auf der Südseite sollen für Schatten sorgen, was ein Zuwachsen des Flusses bremst und den Lebensraum für Tiere verbessert.

Flut 2013 gab den Kleingärtnern den Rest

Nach der Flut 2013 hatten zahlreiche Kleingärtner aufgegeben. Die Idee reifte in der LTV und im Geithainer Rathaus, die Aue umzugestalten. Die Gartensparte hat sich nach Jahrzehnten aufgelöst. Die letzten Gärten beidseits des Flusses, der an den meisten Tagen des Jahres ein Flüsschen ist, sind abgerissen. Es besteht Baufreiheit. Zumindest grundsätzlich. Nicht auszuschließen aber ist, dass die Archäologen hier vorher noch eine Zeit lang graben werden. „Die unmittelbare Nähe zur historischen Altstadt lässt hier Relikte aus der früheren städtischen Besiedlung vermuten. Allerdings wurden bei Grabungen in der Trasse der A 72 sogar Funde aus der Jungsteinzeit vor rund 7000 Jahren entdeckt, sodass auch hier nichts ausgeschlossen werden kann“, sagt Dr. Christoph Heiermann, Referatsleiter im Landesamt für Archäologie Sachsen, der LVZ. Man werde deshalb mit der LTV eine Vereinbarung über die archäologische Maßnahme abschließen.

Oberbürgermeister hofft auf zügiges Bauen

Unabhängig davon, ob und in welchem Umfang gegraben wird: Geithains Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) hofft, das die Landestalsperrenverwaltung möglichst bald loslegen kann. „Im Anschluss wollen wir das Areal gestalten und besser in Nutzung bringen.“ Schließlich handele es sich um einen attraktiven Grünzug in Nachbarschaft des Stadtzentrums. Entstehen könnten eine Blumen- und eine Hundewiese, aber auch Räume für Freizeit-Aktivitäten und Erholung. Die Verwaltung sei dankbar für die Investition und die gute Zusammenarbeit mit der LTV: „Das entwickelt unsere Stadt weiter und trägt zu einer höheren Wohnqualität bei.“

Von Ekkehard Schulreich