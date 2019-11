Geithain: Firmen kritisieren Breitband-Status bei Landratsbesuch

Geithain

Die Klammer ist Holz: Die Heros-Baumschule Niedergräfenhain, die Holzwerke Ladenburger und das im Ladenbau international tätige Geithainer Unternehmen Modern Collection waren Stationen einer Visite, die Landrat Henry Graichen ( CDU) am Dienstag in den Süden des Landkreises führte. „Das Thema Breitband zog sich durch“, resümierte Graichen und meinte damit die Unzufriedenheit der Unternehmer mit dem Ausbaustand des Netzes. Dem grundsätzlichen Missstand beseitigen helfen, will der Landkreis zum Beispiel mit einer eigens gegründeten GmbH.

Geithainer Module nicht nur im Mittleren Osten gefragt

Von Warnemünde bis Kitzbühel, aber auch im Mittleren Osten ist Modern Collection aktiv. Die Exportquote liege bei 80 Prozent, sagte Dirk Heibutzki, der das familiengeführte Unternehmen Anfang der 90er-Jahre gründete. Keine klassischen Verkaufsregale, sondern multifunktionelle, aus Modulen gefügte Systeme für Shopping-Malls und den Lifestyle-Einzelhandel entstehen in dem vor einem Jahrzehnt bezogenen Neubau am nördlichen Stadtrand. In die Leitung des 15 Mitarbeiter zählenden Betriebes sind Tochter Stephanie Heibutzki-Fuglestad, Innenarchitektin, und Schwiegersohn Kristoffer Fuglestad, Wirtschaftsprüfer mit norwegischen Wurzeln eingebunden.

Bürokratie abbauen setzt Kräfte frei

„Die nächste Generation hat ein anderes Kaufverhalten. Wir müssen uns immer neu erfinden“, meinte Heibutzki. Das Made in Germany habe weltweit einen guten Klang. Der Firmensitz in Geithain passt: eine Dreiviertelstunde bis zum Leipziger Flughafen, eine knappe Stunde nach Dresden. Abgesehen vom Breitband-Netz – dessen Ausbau in Geithain aber greifbar sei – stimmten die Bedingungen. Geithain als Stadt habe Potenzial, „wir müssen nur das Gemeinsame in den Vordergrund stellen“. An der Politik auf Kreisebene und darüber hinaus sei es, „mehr Räume für Eigeninitiative und unternehmerische Selbstverwirklichung zu öffnen“. Kleine Firmen brauchten Chancen – und: „Eine Ent-Bürokratisierung kostet nicht, könnte aber vieles in Bewegung setzen.“

Landrat: Unternehmen sind gut aufgestellt

Für den Landrat, der mindestens einmal im Quartal mit Markus Schmidt von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung Betriebe besucht und der in Geithain von Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) begleitet wurde, war es wichtig zu erfahren: „Wir werden die Verwaltungen wahrgenommen? Wo gibt es Defizite?“ In allen drei Unternehmen habe er wichtige Informationen aus erster Hand bekommen, obendrein Grund für Zuversicht: „Die Betriebe sind gut aufgestellt.“

Von Ekkehard Schulreich