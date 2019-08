Geithain

Starker Rauch quoll am Sonntagmorgen aus dem Keller eines Wohnhauses in der Geithainer Eisenbahnstraße. Die Freiwilligen Feuerwehren Geithain und Frankenhain wurden kurz vor halb sieben alarmiert und waren sehr schnell am Ort des Geschehens. Den Kameraden gelang es, die fünf Mieter des Hauses aus dem stark verqualmten Gebäude zu retten. Sie wurden an den Rettungsdienst übergeben. Da der Verdacht einer Rauchgas-Vergiftung bestand, brachte das DRK die Betroffenen vorsorglich in ein Krankenhaus. Im Laufe des Tages will der Brandursachen-Ermittler der Polizeidirektion Leipzig seine Arbeit aufnehmen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Brand in einem Verteilerkasten im Keller des Hauses entstanden.

Das hölzerne Treppenhaus blieb als einziger Fluchtweg. Quelle: Feuerwehr Geithain

Bewohner aus dem Qualm geholt

„Das Treppenhaus war extrem verqualmt“, beschrieb Holger Gwozdz von der Geithainer Feuerwehr, der den Einsatz leitete, die Situation. Der schnelle Einsatz habe Schlimmeres verhindern können. Die Bewohner habe man mit Hilfe sogenannter Brandfluchthauben, die über den Kopf gezogen werden und mit einem Filter ausgerüstet sind, aus dem Haus gebracht. Als Fluchtweg habe nur dieses eine hölzerne Treppenhaus zur Verfügung gestanden; die Drehleiter der Feuerwehr habe aufgrund des Straßenbaus in diesem Bereich und einer zu hohen Geländekante nicht direkt auf das Grundstück fahren können. Unterstützung erhielt die Geithainer Wehr, die mit vier Fahrzeugen vor Ort war, durch die Feuerwehr Frankenhain und deren Atemschutzgeräteträger. Die fünf Mieter wurden einem Notarzt und dem Rettungsdienst übergeben. Vier Krankenwagen waren vor Ort. Sie konnten wie die Feuerwehr-Fahrzeuge in den Baustellen-Bereich rollen. Die Eisenbahnstraße (B 7) ist zurzeit wegen des Straßenausbaus in diesem Abschnitt voll gesperrt, die Fahrbahn abgefräst.

In diesem Verteilerkasten brach das Feuer aus. Quelle: Feuerwehr Geithain

Polizei schickt Brandursachen-Ermittler

Das Feuer sei offenbar in einem Elektroverteiler entstanden, sagte Marc Lößner von der Polizeidirektion Leipzig am Vormittag der LVZ: „Unser Brandursachen-Ermittler ist schon auf dem Weg nach Geithain.“ Vor Ort war Geithains Bürgermeister Frank Rudolph (UWG). Er dankte den Einsatzkräften für ihr entschlossenes Handeln und nahm Kontakt auf mit dem Eigentümer und Verwalter der betroffenen Immobilie: „Die kümmern sich darum, dass die Leute unterkommen.“

Vermieter kümmert sich um Ersatz-Wohnungen

Das Haus, ein älteres Gebäude nahe des Geithainer Bahnhofs, wird von der GWBV Immobilien Management GembH Geithain bewirtschaftet. „Wir finden Lösungen, um die Mieter vorübergehend in anderen Wohnungen unterzubringen“, sagte Geschäftsführerin Nacera Schäfer. Kapazitäten gebe es etwa im Nachbarhaus oder im Neubaugebiet Geithain-West. „Ich bin sehr froh, dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind.“ Sobald die Polizei die Brandstätte freigebe, kläre man mit der Versicherung, wie sich das Haus möglichst schnell wieder bewohnbar machen lasse. Die Höhe des Schadens lasse sich noch nicht beziffern. Die Elektrik müsse erneuert, der Ruß beseitigt werden.

Von Ekkehard Schulreich