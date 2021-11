Geithain: Fußbodenheizung und mehr Plätze für Kita „Rasselbande“ Narsdorf

Geithain/Narsdorf

In den Kindertagesstätten „Rasselbande“ Narsdorf und „Wirbelwind“ Geithain schafft die Kommune zusätzliche Kapazitäten. Das beschloss der Geithainer Stadtrat. Möglich wird das dank einer hohen außerplanmäßigen Förderung. In Narsdorf bietet sich seit Inbetriebnahme der neuen Grundschule samt eines separaten Hortes unter diesem Dach auch der frei gewordene Raum für eine solche Aufstockung.

„Rasselbande“: Gebäude wird modernisiert

Die größte Investition ist deshalb in der „Rasselbande“ vorgesehen. Träger der Einrichtung ist der Verein Muldentaler Jugendhäuser. Hier werden rund 655 000 Euro investiert, um weitere rund 40 Plätze für Krippen- und Kindergartenkinder herzurichten. Doch angesichts des Bauzustandes der Immobilie in der Siedlung geht es um mehr.

Das Gebäude wird trockengelegt, erhält ein neues Dach und eine Fußbodenheizung. Die Haustechnik samt Heizung wird auf den neuesten Stand gebracht. Die Freifläche wird neu gestaltet. Neue Spielgeräte werden angeschafft. Für die Krippe wird ein separater Spielgarten angelegt. Der Baustart ist noch vor Jahresende.

„Wirbelwind“: Tagesgruppe zieht 2022 aus

Im „Wirbelwind“, betrieben von der Volkssolidarität Borna, sollen 18 zusätzliche Kindergarten-Plätze entstehen. Bis Mitte des nächsten Jahres nutzt die Sozialpädagogische Tagesgruppe noch das Dachgeschoss des Hauses am Paul-Guenther-Platz; dann zieht sie um. So gibt es den nötigen Platz, sagt Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Eine grundlegende Sanierung sei nicht erforderlich, weil die Substanz in gutem Zustand ist. Es genüge, die Sanitärräume anzupassen, Akkustikdecken einzuziehen und zu malern. Der Kostenpunkt insgesamt liegt bei rund 60 000 Euro.

