Ein Fluss lässt sich nicht bezwingen, indem man ihn einzwängt. Die Hochwasser der vergangenen Jahre haben nachdrücklich gezeigt, was passiert, wenn man (zu) nah am Wasser baut – und wenn man die Gewässer selbst verbaut und in ein Korsett presst. 2013 wurden viele Gärten der Geithainer Anlage „Alte Heimat“ verwüstet. Für die, die sich hier ein Refugium geschaffen hatten, war das bitter. Manche fanden Mut und Kraft, noch einmal anzufangen. Doch damit soll jetzt Schluss sein.

Einen Garten aufzugeben, fällt nicht leicht, keine Frage. Dass die Aue südlich der historischen Altstadt, durch die sich die Eula einst schlängelte – ehe sie kanalisiert wurde – für das Gärtnern nicht sonderlich geeignet ist, ist inzwischen klar. Die Aue dem Fluss zurückzugeben, auch um die Unterlieger im Altdorf und in Niedergräfenhain vor der Wucht einer nächsten Flut besser zu schützen, ist eine konsequente Entscheidung. Sie kann man darüber hinaus neue Akzente für das Stadtbild setzen, wenn das dann wieder offene Areal Nutzungen erfährt, die dem Hochwasserschutz nicht entgegen stehen. Eine BMX-Strecke, Ruhezonen, blühende Wiesen könnten das Areal zu einem Ort machen, an dem man sich trifft. Nicht ohne Grund heißt die Partie an der Stadtmauer seit alters her Promenade.

Das Eula-Bett wieder naturnaher zu gestalten, ist ein erster Schritt. In einem zweiten geht es um die attraktive Gestaltung des großen Restes. Daran mitzuwirken, ist die Geithainer Bürgerschaft aufgefordert. Und: Ersatz-Gärten für die, die wider Willens gehen, dürften sich finden. Garten-Leerstand gibt es inzwischen in vielen Anlagen.

