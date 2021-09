Geithain: Geld für Marienstraße endlich da – wie geht es weiter?

Geithain

Geithain kann die Marienstraße endlich ausbauen. Zwei Jahre nach der Beantragung der Fördermittel beim Freistaat ist jetzt die Zusage im Rathaus eingetroffen. Das ist die gute Nachricht. Getrübt wird sie von der Reduzierung des Fördersatzes auf 50 Prozent. Das bedeutet, dass die Kommune rund eine viertel Million Euro mehr aufwenden muss, als geplant. Gebaut werden soll trotzdem – mit dem Start noch in diesem Jahr.

Rudolph: Wir können endlich beginnen

„Der Fördermittelbescheid ist da. Wir können endlich beginnen“, sagt Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Die knapp 600 Meter lange Marienstraße, die von der Bruchheimer Straße aus nach Wickershain führt, befindet sich in einem maroden Zustand. Kurz vor der Marienkirche ist die Fahrbahn aufgrund der historischen Bebauungsstruktur stark verengt. Um hier eine ordentliche Straßenbreite zu erzielen und auch einen Fußweg anlegen zu können, war die Stadt langfristig bereits in Vorleistung gegangen.

Sie hatte sich nach zähem Ringen mit den Denkmalschutzbehörden geeinigt, eine in den Straßenraum ragende Ruine abreißen zu dürfen, und hatte diese Immobilie deshalb aufgekauft. Der Abriss erfolgte im Frühjahr. Jetzt lag es nur noch an der Förder-Entscheidung.

Dieses Gebäude hat dem Ausbau der Marienstraße im Weg gestanden. Quelle: Ekkehard Schulreich

Wasserwerke und Stromversorger ziehen mit

„Wir bauen gemeinsam mit den Kommunalen Wasserwerken Grimma-Geithain“, erläutert Andreas Rätsch von der Bauverwaltung der Stadt. Die Wasserwerke wollen Trinkwasserstränge und Abwasserkanäle erneuern, ehe die Kommune mit dem Bau der Straße und eines durchgehenden Fußwegs auf der nördlichen Seite loslegt.

Neu gestaltet wird zudem der Einmündungsbereich zur Röhrgasse. Der Stromversorger Mitnetz will im selben Zuge ein neues Ortsnetz installieren. Die Freileitungen, die heute zu vielen Gebäuden die Energie tragen, werden von Erdkabeln ersetzt, was auch in den Gebäuden Veränderungen der Elektroinstallation nach sich zieht.

Der Engpass ist beseitigt, weil ein Gebäude auf der linken Seite abgerissen wurde. Quelle: Jens Paul Taubert

Gesamtinvestition rund drei Millionen Euro

„Wir bereiten jetzt die Ausschreibungen vor. Ziel ist es, noch in diesem Jahr zu beginnen“, sagt Rätsch. Der Großteil der Arbeiten liege aber im nächsten Jahr. Der Abschluss sei für Ende 2022 vorgesehen. Die Investition allein für den Teil in Verantwortung der Kommune ist auf 1,3 Millionen Euro veranschlagt. Rechnet man das Volumen der beiden Versorger hinzu, kommt man auf eine Summe von rund drei Millionen Euro.

Von Ekkehard Schulreich