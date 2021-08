Geithain: Gewinnspiel statt Event-Shopping

Geithain

Wer das Geithainer Event-Shopping schätzt, muss sich ein weiteres Jahr gedulden: Aufgrund der Corona-Situation sagte der Gewerbeverein den für den 3. September geplanten besonderen Einkaufsabend in der Innenstadt ab. Als ein Trostpflaster zu verstehen ist ein Gewinnspiel, bei dem es Einkaufsgutscheine gibt.

Bellmann: Auflagen wären nicht zu stemmen

„Wir hätten die Veranstaltung sehr gern durchgeführt, aber wir können die Hygiene-Auflagen nicht erfüllen. Die Inzidenzzahlen weisen ja auch wieder deutlich nach oben“, sagt Manuela Bellmann, Vorsitzende des Geithainer Gewerbevereins. Schweren Herzens habe man sich entschieden, das 14. Event-Shopping, das bereits im vergangenen Jahr geplant war, nun auf 2022 zu verschieben. „Wir hoffen, dass wir die beliebte Veranstaltung dann wieder ohne Einschränkungen durchführen können.“

Drei gewinnen

Um die Bindung zwischen den Geithainer Geschäftsleuten und ihrer Kundschaft aus der gesamten Region in dieser für alle problematischen Zeit zu sichern, wird es am 3. September ein Gewinnspiel geben. Ausgelobt sind drei Gutscheine im Wert von je 50 Euro, zur Verfügung gestellt von und einzulösen in Geithainer Geschäften. Teilnahmezettel gibt es an diesem Tag beim Einkauf, möglicherweise in einigen Läden auch schon ein paar Tage eher. Die Gewinner werden durch den Vorstand des Gewerbevereins gezogen und Mitte September informiert.

Von es