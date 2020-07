Geithain: Glasfaser-Ausbau startet Ende Juli

Geithain

Noch im Juli will das Unternehmen Deutsche Glasfaser mit dem Ausbau des Breitbandnetzes in weiten Teilen der Geithainer Kernstadt und im angrenzenden Ortsteil Wickershain starten. Das sagte Projektmanager Mirko Ertel bei der Bauanlauf-Beratung, zu der im Geithainer Rathaus Vertreter der Firma, des Generalunternehmers Terrado Networks aus Wesel, Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) und Mitarbeiter des Bauamtes zusammenkamen. Ziel sei es, den Tiefbau binnen 20 Wochen zu stemmen, ergo bis Ende des Jahres abzuschließen.

Dank Trenching geht die Verlegung schnell

„Wir setzen auf reine Tagesbaustellen“, erläuterte Ertel. Das heiße, in den Gehwegen und Straßen, in denen am Morgen das Kabel in den Boden komme, sei am Nachmittag schon wieder Pflaster oder mindestens Frostschicht drauf. Zwei Tage vor dem unmittelbaren Baustart informiere man die Anlieger, damit sie ihre Fahrzeuge am betreffenden Tag aus dem Baubereich brächten. Terrado Networks, das die gesamte Maßnahme umsetze, sei mit 50 Mitarbeitern vor Ort, also drei Baukolonnen. Da man neben klassischem Tiefbau und Bohrspülverfahren vor allem auf das Trenching setze – das Auffräsen von Oberflächen auf nur zehn bis 20 Zentimetern Breite –, komme man nicht nur schnell voran, sondern vermeide auch Schäden am Pflaster oder an den meist deutlich tiefer liegenden Leitungen anderer Versorger.

Ausbau erfolgt ohne Förderung

Etwas mehr als 1700 Haushalte und damit potenzielle Kunden für einen leistungsstarken Breitband-Anschluss gibt es im Bereich. Im Zuge des Interessenbekundsverfahrens hatten in den vergangenen Monaten mehr als 40 Prozent von ihnen einen Vertrag abgeschlossen. Dieses Quorum ist Voraussetzung dafür, dass das Unternehmen den Ausbau eigenwirtschaftlich – ohne Einsatz öffentlicher Gelder – vornimmt. Glasfaser wird bei den Kunden bis in die Wohnung oder das Eigenheim hinein verlegt; wo keine Verträge abgeschlossen wurden, liegt es für spätere Nachrüstungen an der Grundstücksgrenze an. Das Gehäuse für den Hauptverteiler wurde Ende Juni bereits am Rand des Parkplatzes Hospitalstraße/ Louis-Petermann-Straße aufgestellt. 42 Unterverteiler folgen im Stadtgebiet.

Im Hotel Leipziger Land in der Bahnhofstraße unterhält das Unternehmen sein Baubüro und ist dort für Nachfragen erreichbar. Aktiviert werden soll das Netz am Ende des zweiten Quartals 2021.

Ihr Glasfaser-Netz in Geithain ausbauen will auch die Deutsche Telekom: Ab Ende 2020 sollen rund 2000 Haushalte von schnelles Internet nutzen können. „Das neue Netz wird so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind“, sagt Unternehmenssprecher Georg von Wagner. Das maximale Tempo beim Herunterladen steige auf bis zu 250 Megabit pro Sekunde, beim Hochladen auf bis zu 40 MBit/s. Dafür werde das Unternehmen elf Kilometer Glasfaser verlegen sowie 13 Verteiler aufstellen oder mit moderner Technik ausstatten. „Wir treiben die Digitalisierung in Stadt und Land voran. Jetzt ist auch Geithain dabei“, sagt Beatrice Strangalies, Regionalmanagerin der Deutschen Telekom. „Unsere Planung steht. Firmen werden beauftragt, Genehmigungen für die Baustellen eingeholt. Bald rollen die Bagger.“ Interessenten könnten sich auf der Homepage des Unternehmens kostenlos registrieren.

