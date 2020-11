Geithain: Glühwein-Spende hilft Jugendarbeit

Geithain

3300 Euro für die Geithainer Jugendarbeit erbrachte der Glühwein-Verkauf der Freunde aus der Partnergemeinde Veitshöchheim auf dem Geithainer Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr. im 30. Jahr der Partnerschaft zwischen Franken und Sachsen kann dieser Erfolg nicht wiederholt werden: Corona-bedingt fällt der Weihnachtsmarkt aus.

Über die Jahre 30 000 Euro gespendet

„Seit vielen Jahren schenkt eine Delegation aus Veitshöchheim ihren Glühwein auf unserem Weihnachtsmarkt aus“, sagt Geithains stellvertretende Bürgermeisterin Gabriele Sporbert, die die Kontakte nach Franken koordiniert. Über die Jahre summierten sich diese Spenden auf stattliche 30 000 Euro. Veitshöchheims Bürgermeister Jürgen Götz übergab kürzlich den symbolischen Scheck und würdigte die Partnerschaft der beiden Gemeinden, die am 3. Oktober ihren 30. Geburtstag begehen konnte – „aber leider, ohne dies auch gemeinsam gebührend feiern zu können“. Die gemeinsame Feier war geplant im Rahmen des Geithainer Stadtfestes. „Seien wir optimistisch und hoffen, dass wir dies 2021 nachholen können.“

Kontakte werden von vielen getragen

In den vergangenen drei Jahrzehnten haben sich im Rahmen der Partnerschaft, die von bürgerschaftlichem Engagement und vielschichtigen Kontakten zwischen den Vereinen getragen wird, zahlreiche Freundschaften entwickelt. „Die gemeinsame Tradition, Kultur und Geschichte ist Anlass und Verpflichtung, für die Zukunft unserer Kommunen in Frieden und Freiheit die Partnerschaft zum Wohle unserer Orte mit Leben zu erfüllen“, so steht es in der Partnerschaftsurkunde, die am 3. Oktober 1990 in Geithain unterzeichnet wurde. In all den Jahren habe es viele Begegnungen und Erfahrungen gegeben, sagt Sporbert. Dazu zählt sie die Spenden- und Verkaufsaktionen für die Nikolaikirche, die Gastauftritte der Faschingsvereine, die Begegnungen von Vereinen auf dem Veitshöchheimer Altort-Fest, Konzerte und Ausstellungen auf beiden Seiten, den Jugendaustausch und die alljährliche Teilnahme am Weihnachtsmarkt in der jeweiligen Partnerstadt.

Von Ekkehard Schulreich