Geithain/Dölitzsch

Ein Großfeuer zerstörte am Montagabend die Scheune eines Bauernhofes im Geithainer Ortsteil Dölitzsch. Den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Geithain, Ossa, Narsdorf und Rathendorf gelang es, die anderen Gebäude des Anwesens zu retten. Die Scheune selbst, ein Gebäude aus Fachwerk, brannte komplett nieder.

Die Scheune war nicht zu retten. Quelle: Feuerwehr Geithain

Rauchsäule war bis Geithain zu sehen

Die Flammen und der der Rauch waren weithin bis Geithain zu sehen. Mehrere Anrufer informierten die Leitstelle gegen 19.25 Uhr. „Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich der Brand bereits durch die Dachhaut der Scheune gefressen. Der Dachstuhl stand in Flammen“, schilderte Marco Christen, der Geithainer Stadtwehrleiter, die hoch gefährliche Situation. Neben dem Ablöschen der Scheune habe man sich vor allem darauf konzentriert zu verhindern, dass die Flammen auf die übrigen Gebäude des Hofes übergreifen. Das sei gelungen. Die Scheune aber brannte komplett nieder.

Nach dem Ablöschen wurde das Balkenwerk abgetragen, um an versteckte Glutnester zu gelangen. Quelle: Feuerwehr Geithain

Löschwasser ist knapp in Dölitzsch

Als problematisch erwies sich die Löschwasser-Versorgung, denn das Dölitzscher Dorf im Tal des Dölitzschbaches ist bisher nicht an das öffentliche Trinkwassser-Netz angeschlossen. „Zum Glück war ein Teich in unmittelbarer Nähe des Brandortes gut gefüllt, sodass er genutzt werden konnte“, sagt Christen. Zudem wurde eine lange Schlauchleitung von einem Hydranten an der Bundesstraße 175 bis hinunter ins Dorf aufgebaut, um Reserven zu haben. „Allerdings hat der Hydrant kaum Wasser geliefert. Da hätten wir uns mehr erhofft.“ Auf das Heranschaffen weiteren Wassers durch Tanklöschfahrzeuge konnte allerdings verzichtet werden.

Von dem Fachwerkgebäude blieb trotz schnellen Einsatzes kaum etwas übrig. Quelle: Feuerwehr Geithain

50 Kräfte waren im Einsatz

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Geithain, Narsdorf, Rathendorf und Ossa, in Summe rund 50 Ehrenamtliche. Den Einsatz leitete Philipp Ziegler von der Feuerwehr Narsdorf. Später am Abend forderte er einen Bagger an. In Abstimmung mit der Polizei wurde das verkohlte Gebälk der Scheune auseinander gezogen, um an drei weitere starke Brandherde heran zu kommen und sie abzulöschen. Danach kümmerten sich Kräfte der Wehren Rathendorf und Narsdorf um die Brandwache.

Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache

Bei dem Feuer wurde nach Informationen der Polizeidirektion Leipzig niemand verletzt. Der Sachschaden wird nach erster Schätzung auf einen mittleren fünfstelligen Bereich veranschlagt. Was zu dem Feuer führte, sei bisher unbekannt, so die Polizei. Der Brandursachen-Ermittler komme im Laufe des Dienstags vor Ort und nehme seine Arbeit auf.

Von Ekkehard Schulreich