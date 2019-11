Geithain

Unter dem Motto „Jukebox-Musik Hit für Hit, beim GCC feiern alle mit“ startete der Geithainer Carneval Club (GCC) in die neue Saison. Bereits bei der ersten Veranstaltung am 16. November war das Geithainer Bürgerhaus voll. Am Sonnabend war das nicht anders. Die beste Sicht auf das Geschehen hatten jene auf der Empore, die sowohl die Besucher und die Bühne im Blick hatten. So konnten sie den Einmarsch der Funken, des Elferrates und nicht zuletzt des Prinzenpaares durch den Saal bis auf die Bühne von exponierter Stelle aus miterleben. Dafür saßen die Besucher im Saal direkt am Geschehen.

Zur Galerie Ausverkauft war die Veranstaltung des Geithainer Carneval Clubs, der seit 33 Jahren für Stimmung und gute Laune sorgt.

GCC-Präsident Jan Seitz freute sich über die rege Besucherbeteiligung. „Die große Resonanz nehme ich als Anerkennung für die geleistete Arbeit des GCC, dessen Mitglieder sich jedes Jahr zur Freude der Besucher etwas neues einfallen lassen. Jede Sektion probt bis zur Generalprobe eigenständig. Wenn dann etwas schief läuft, wissen wir, dass zur Aufführung alles klappt. Was zu den Auftritten schief läuft, davon bekommen die Besucher im Saal kaum etwas mit.“ Der Präsident stellt immer wieder fest, dass es das gemeinschaftliche Erlebnis ist, das die Geithainer Narren zusammen hält. Seit 33 Jahren bescheren sie dem Publikum und sich selbst eine humorvolle Narren-Zeit.

Ehrung für verdienstvolle Geithainer GCC-Leute

Wer über Jahrzehnte hinweg dem GCCdie Treue hält, hat eine Ehrung verdient. Eigens zu diesem Anlass war der Generalvertreter des Landesverbandes des sächsischen Karnevals, Sven Haeder, angereist, um den besonders Engagierten des Vereins, persönlich die Würdigung zu überbringen. „Für uns ist es selbstverständlich, jenen Karnevalsmitgliedern zu danken, die über viele Jahre hinweg das Vereinsleben mitgestalten.“ Immerhin an die 190 Vereine, denen etwa 20 000 Karnevalisten angehören, betrieben mit dem Karneval Brauchtumspflege, informierte er.

Vereinsmitglieder Heidrun Gleisberg und Andrea Berger schauten sich das Geschehen von der Galerie aus an. „Wir sind heute Gäste und wollen mit den anderen Karneval feiern. Es ist schön mitzuerleben, wie Alt und Jung gemeinsam die Karnevalsaufführungen gestalten“, hob Heidrun Gleisberg hervor.

Erinnerungen an die Anfangszeit in Geithain

Andrea Berger gehört zu den Gründungsmitgliedern des GCC und erinnert sich noch an die Anfangsjahre. „Ein Aufruf in der Zeitung führte Karnevalinteressierte im Kulturhaus zusammen. Jeder hatte ein anderes Talent. Konnte der eine gut schreiben, trat ein weiterer als Redner hervor. Und andere wiederum waren handwerklich begabt oder bewiesen schauspielerisches Talent. Das war genau die Mischung die ein Karnevalverein braucht.“

Besucher Bernd Schuhknecht möchte den Karneval in Geithain nicht missen. „Für meine Familie ist es immer wieder ein Erlebnis, bei den Aufführungen mit dabei zu sein, zumal unser Enkelkind hier mitmacht. Für mich ist es schon beachtlich, was die GCC Mitglieder in ihrer Freizeit auf die Beine stellen.“

Von René Beuckert