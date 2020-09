Geithain: Hort „Weltenträumer“ startet mit 16 Kindern

Geithain

Den Namen zum Programm zu machen, geben die Umstände auf jeden Fall her: Der neue Geithainer Hort „Paulis Weltenträumer“ hat in der Paul-Guenther-Schule beste Bedingungen vorgefunden. Der Hort erstreckt sich über drei Etagen und befindet sich im separierten Seitenflügel des 1925 eröffneten Schulgebäudes. Momentan werden 16 Mädchen und Jungen betreut bei einer Kapazität von 120 Plätzen.

In der Corona-Zeit ging es mit nur vier Kindern los

„Unser Hort wächst. Die neue Einrichtung und die damit verbundenen Angebote müssen sich erstmal herumsprechen“, sagt Leiter Bernd Möller. Die Eröffnung des Hortes erfolgte in der Hochzeit der Corona-Krise. „Als wir eröffnen wollten, war plötzlich alles anders. Begonnen haben wir dann mit einer Notbetreuung von vier Kindern.“ Doch mit Beginn des neuen Schuljahres haben sich bereits einige Familien für das neue Betreuungsangebot an der Paul-Guenther-Schule entschieden.

Bernd Möller leitet den Geithainer Hort „Paulis Weltenträumer“. Quelle: Ekkehard Schulreich

Heinig : Neues etablieren braucht seine Zeit

„Uns ist bewusst, dass es Zeit braucht, eine neue Einrichtung zu etablieren“, sagt Viola Heinig, Bereichsleiterin der Kindertageseinrichtungen des Volkssolidarität-Kreisverbandes Borna. Wenn man in den ersten Monaten auch deutlich unter der entsprechend der Betriebserlaubnis geltenden Obergrenze fahre, sei das kein Beinbruch: „Mit dem großen Schub rechnen wir dann zu Beginn des kommenden Schuljahres.“ Der Kreisverband betreibt insgesamt zehn Kindertageseinrichtungen im Landkreis Leipzig.

Viel Raum für Selbstverwirklichung

„Wichtig ist, dass wir in den nächsten Monaten eine Organisations- und Angebotsstruktur etablieren können, die es den Kindern ermöglicht, sich nach unserem Prinzip der bedürfnisorientierten Offenheit zu entwickeln“, sagt Möller. Die Gruppenräume, die nach dem pädagogischen Raumkonzept des Trägers eingerichtet und durch die Stadt finanziert wurden, bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten: für Kreativität, Bewegung, Hausaufgaben, für Rückzug und fürs „chillen“. Der Hort darf zudem das Freigelände mit Kletterspinne und Sportmöglichkeiten inklusive des Grünen Klassenzimmers in Rücksprache mit den beiden Schulleitungen nutzen.

Kooperationsvertrag mit der Grundschule

„Zurzeit arbeiten wir intensiv mit Marion Zahn, der Leiterin der Grundschule, an einer Kooperationsvereinbarung“, sagt der 41-jährige Diplom-Sozialpädagoge, der viele Jahre psychisch Kranke betreute und zuletzt zwei Jahre im Kinder- und Jugendnotdienst des Landkreises Leipzig tätig war. Außerdem bietet das Team des Hortes bei Bedarf Schulbegleitung in der Oberschule und in der Grundschule. Gerade im Bereich der Grundschule offeriere dieses Angebot einen innovativen Ansatz zur Unterstützung von Kindern mit Einschränkungen im Bereich der sozial-emotionalen Entwicklung. Die Zusammenarbeit mit den Eltern auf Augenhöhe, sagt Bernd Möller, eine weitere tragende Säule der Konzeption: „Wir möchten von Erziehungspartnerschaft nicht nur sprechen, sondern sie umsetzen.“

