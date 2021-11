Geithain: In Dölitzsch fließt Leitungswasser – Niedergräfenhain wartet

Geithain/Dölitzsch/Niedergräfenhain

Das Dölitzscher Dorf ist am öffentlichen Trinkwassernetz: Der Versorgungsverband Grimma-Geithain (VVGG) investierte in den vergangenen Monaten in den Anschluss jener Grundstücke, die ihr Wasser bisher aus Brunnen bezogen. In Niedergräfenhain, wie Dölitzsch Ortsteil der Stadt Geithain, ist der Netzausbau allerdings ins Stocken geraten. Zudem verweigern sich mehrere Eigentümer einem Anschluss.

Wasseruhren werden jetzt installiert

„In Dölitzsch erfolgte in der letzten Woche die Bauabnahme. Die neuen Leitungen wurden hygienegerecht gespült“, sagt Verbandsgeschäftsführer Lutz Kunath. Aktuell montiere man in den 25 Grundstücken, die der Verband anschließe, die Wasserzähler. „Das wird noch bis nächste Woche dauern. Anschließend werden wir ,aufdrehen‘.“

Der Netzausbau in Dölitzsch kam am Montagabend auch in der Einwohnerversammlung in Narsdorf zur Sprache, zu der der Geithainer Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) eingeladen hatte. „Am Anfang gab es durchaus Skepsis. Doch jetzt sind alle hochzufrieden mit dem Anschluss“, resümiert er.

Niedergräfenhain: Kaffeewasser aus der Flasche

In Niedergräfenhain, wo sich aktuell noch 27 Grundstücke aus eigenen Brunnen versorgen, dauert die Netzerweiterung noch ein paar Wochen länger. Das sorgt bei einigen Anwohnern für Unmut. „Ich kann nicht verstehen, warum die Arbeiten immer wieder so lange unterbrochen werden“, sagt eine Frau.

Seit Jahren schon hoffe man auf einen Trinkwasseranschluss, weil das Brunnenwasser keine ausreichende Qualität mehr habe. „Um etwa Kaffee zu kochen, kaufen wir unser Wasser lange schon im Supermarkt.“ Das Bauunternehmen, sagt Lutz Kunath, sei bestrebt, die Arbeiten bis zum Jahresende 2021 abzuschließen.

Zwei Eigentümer wollen bei Brunnen bleiben

Während manche Niedergräfenhainer den Anschluss herbeisehnen, „gibt es von wenigen Grundstückseigentümern immer noch keine Bereitschaft, ihre Hausbrunnen stillzulegen und einen Anschluss an das öffentliche System herzustellen“. Das habe zuletzt den Baufortschritt verzögert, so der VVGG-Geschäftsführer.

Allerdings gelte im Gebiet des Verbandes ein satzungsrechtlicher Anschlusszwang. „Das ist im Sinne der Solidargemeinschaft der Grundstückseigentümer. Deshalb werden wir ihn durchsetzen“, sagt Kunath. Der Verband halte am Anschluss aller in Frage kommenden Grundstücke in Niedergräfenhain fest. Der Oberbürgermeister spricht von zwei Eigentümern, die auf ihrem Status quo bestehen. Er habe sich bereits vermittelnd eingeschaltet und hoffe, zu einer Lösung zu kommen.

Investition von einer Dreiviertelmillion Euro

Der Versorgungsverband investiert in beiden Orten in Summe rund 764 000 Euro. Er erhält dafür Fördermittel. Die Grundstückseigentümer beteiligen sich mit einem Baukosten-Zuschuss. Das war auch schon in Kolka so. Das kleine zwischen Ossa und Syhra gelegene Dorf kam im vergangenen Jahr an das öffentliche Netz. Frank Rudolph geht davon aus, dass der Baukosten-Zuschuss niedriger ausfällt als die veranschlagten 4500 Euro. Kolka habe gezeigt, dass das möglich ist.

Von Ekkehard Schulreich