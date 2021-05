Geithain: Interimsleiterin behütet Kita „Kleine Hirten“ in der Pandemie

Geithain/Niedergräfenhain

Das Zuckertütenfest 2021 für die Schulanfänger haben die „Kleinen Hirten“ im Plan. Auch ein Familienfest soll im Sommer in der Niedergräfenhainer Kindereinrichtung des Kirchspiels Geithainer Land möglich sein. Das Team um Ivonne Vollhardt, die die Leitung amtierend für ein Jahr übernommen hat, hofft, dass bald mehr möglich ist als im Jahr eins der Pandemie. Nicht nur gemeinsame Feste, sondern vor allem auch Projekte, die elementarer Teil des Konzeptes sind.

Vertretung für die Zeit des Erziehungsurlaubs

„Wir haben tolle Eltern, die mitziehen, die viel Verständnis haben“, sagt Vollhardt. Die 45-Jährige aus Narsdorf ist seit 2015 Erzieherin bei den „Kleinen Hirten“. Sie betreut die Drei- und Vierjährigen, die „Froschgruppe“. Berufsbegleitend absolvierte sie eine einjährige Qualifizierung. Sie übernimmt in einer Zeit mit vielen Unwägbarkeiten und Beschränkungen die Leitungsaufgabe von Sophia Theilacker, die sich bis Anfang 2022 im Erziehungsurlaub befindet. Seit Beginn der Pandemie musste man manches absagen, anderes umplanen. Oma-Opa-Tage fielen aus, das alljährliche Fest mit der Feuerwehr des Dorfes, der Martinsumzug.

Gartenbänke sind wieder wie neu

„Andererseits haben wir versucht, vieles allein mit den Kindern, ohne unsere angestammten Partner, zu machen“, sagt sie. Die familiäre Kindertagesstätte, die sich an christlichen Grundsätzen orientiert und unmittelbar eingebunden ist in das dörfliche Umfeld, hat 38 Plätze in Krippe und Kindergarten. „Viele Eltern unterstützen uns an vielen Stellen“, sagt Vollhardt. So brachte gerade Familie Irmscher die Gartenbänke wieder auf Vordermann mit Brettern, die die Holzwerke Ladenburger in Geithain zur Verfügung stellten.

Von Ekkehard Schulreich