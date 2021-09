Geithain Journal IV: Gottfried Senf erzählt Stadtgeschichte unterhaltsam

Geithain

Mit seiner Schriftenreihe „Geithain Journal“, die seit der Jahrtausendwende erscheint, bietet der Heimatgeschichtler Gottfried Senf immer wieder Lesestoff. Der Fokus liegt dabei auf der Stadt- und der Schulgeschichte. Doch er spart auch andere Themenbereiche und Anekdotisches nicht aus. Das druckfrische Heft IV stellt er am 22. September vor. Ein Schwerpunkt: die Erinnerung an 40 Jahre Kreisstadt.

Kreisstadt einst bedeutete mehr als Große Kreisstadt heute

Der Kreis Geithain, 1952 gebildet, zählte zu den kleinsten in der DDR. Immerhin verhalf diese Strukturreform Geithain zum herausgehobenen Status einer Kreisstadt, und das bis kurz nach der Wende. Kreisstadt zu sein, hieß damals, die Kreisverwaltung zu beherbergen. Anders als heute, wo Geithain sich sogar Große Kreisstadt nennen darf, der Kreissitz aber Borna heißt.

Jubiläum der Paul-Guenther-Schule 2025 im Blick

Ausführlich widmet sich Gottfried Senf der Geithainer Schulgeschichte. Er spannt dabei einen Bogen von der Wilhelminischen Kaiserzeit bis in die Gegenwart, würdigt ausführlich das Engagement des Stifters Paul Guenther und seiner honorigen Nachfahren. „In wenigen Jahren, 2025, wird die Stadt Geithain das 100. Weihejubiläum der Paul-Guenther-Schule feiern. Stadt und Schule sind über dieses Jahrhundert hinweg Empfänger der großzügig fließenden Spenden“, so der Autor. Dieser Fluss sei auch nicht durch einschneidende politische Veränderungen unterbrochen worden.

Joachim Weinrich war ein stadtbekanntes Geithainer Original, das sich nicht nur um Schwarzkittel sorgte. Quelle: privat

Erinnerung an prägende Geithainer

In seinem Vortrag zum neuen Heft will Gottfried Senf erinnern an Rudolf Beßert, der vor wenigen Tagen im Alter von 91 Jahren starb. Beßert, lange Vorstandsmitglied des Geithainer Heimatvereins, unterstützte den Autor, indem er die Manuskripte der Hefte I bis III akribisch durchsah und inhaltliche Impulse gab. Das Heft IV selbst erzählt von anderen stadtbekannten Personen wie Joachim Weinrich, der sich um die Tiere des Tierparks kümmerte und die Stadtdroschke lenkte, und Kantor Max. Porträtiert wird zudem ein traditionsreiches Handwerksunternehmen, die Glaserei Sell.

Die Vorstellung des „Geithain Journals IV“ findet in der Gaststätte „Athen“ statt. Die Veranstaltung beginnt 18.30 Uhr.

Von Ekkehard Schulreich