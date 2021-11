Geithain: Jugendliche gestalten Kunst am Zaun

Geithain

Kreativität öffnet Räume – selbst wenn das Ergebnis ein Zaun ist, fantasievoll gestaltet. Nicht als Barriere vor dem Kinder- und Jugendhaus Geithain, in dem seit dem Sommer wieder Betrieb ist, sondern ausdrücklich als eine Einladung: „Kenne deine Grenze“ heißt das „Zaunkunst-Projekt“ durchaus mehrdeutig, das Andries Vogel in der zweiten Oktober-Hälfte mit Heranwachsenden vorangetrieben hat. Der Zaun steht, die Bretter mit der Kunst werden demnächst montiert und sollen neugierig machen auf das, was in dem Haus – bis zur Schließung 2016 unter anderem Träger und Selbstverständnis bekannt als „R 9“ – jetzt passiert.

Daniel beim Gestalten eines Drachens. Quelle: privat

Kunstwerke sollen neugierig machen

„Man kann künftig deutlich erkennen: Hier ist die Jugend aktiv“, sagt Vogel, der sich als Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt Leipziger Land um den Aufbau neuer Angebote für Heranwachsende kümmert. Teil dessen ist das Zaun-Projekt, das vom Land Sachsen gefördert wurde. Eine Gruppe von einem Dutzend Mädchen und Jungen brachte sich ein.

Zaun-Riegel wurden gesägt, Latten angeschraubt, die marode Einfriedung so ersetzt. Aus schmalen Eichenbrettchen entstanden zudem unikate hochformatige Kunstwerke. Sie sollen als Blickfang an den Pfosten angebracht werden. Einen besonderen Akzent setzte Daniel, der zu fünf jetzt in Geithain untergekommenen jungen Flüchtlingen aus dem Sudan zählt, mit seiner Drachen-Darstellung.

Hanna legt beherzt mit dem Pinsel los. Quelle: privat

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch bis Freitag, 13 bis 17 Uhr, Sonnabend bei Bedarf, Dienstag geschlossen. Kontakt: Telefon 0151/54 01 43 74, E-Mail okja-geithain@awo-leipzigerland.de.

Von Ekkehard Schulreich