Geithain: Keine Fotovoltaik-Anlage auf dem Wickershainer Acker

Geithain

Gestoppt hat der Geithainer Stadtrat den Bau einer großen Fotovoltaik-Anlage bei Wickershain. Die Abgeordenten entschieden auf ihrer Sitzung am Dienstagabend mit überraschender Klarheit, den Vorentwurf des Bebauungsplanes nicht zu akzeptieren und ihn deshalb auch nicht öffentlich auszulegen. Für den Investor, die Firma Mitteldeutsche Erneuerbare Energien, an der die Stadtwerke Leipzig beteiligt sind, bedeutet das einen Rückschlag. Der Regionale Planungsverband Leipzig/Westsachsen hatte sich Ende vergangenen Jahres bereits distanziert zu diesem Vorhaben geäußert. Der Grund: Vorzugsweise sollten Brachen alter Industrieanlagen, aber keine Äcker für Solarstrom überbaut werden.

Ackerland nicht überbauen

„Dass landwirtschaftliche Fläche zugebaut wird, sehe ich sehr kritisch“, sagte Gabriele Sporbert (CDU). Das Leipziger Unternehmen solle, statt im Umland der Großstadt Ackerflächen mit Modulen zu überbauen, lieber Dachflächen innerhalb der Stadt zur Gewinnung von grünem Strom nutzen. Andreas Große (Freie Wähler Narsdorf-Ossa-Rathendorf) teilte diese Sicht: „Der Flächenverbrauch für den Bau der Autobahn 72 war schon enorm.“ Man sollte das nicht weiter forcieren, zumal die ins Auge gefassten Flächen beiderseits der Bahntrasse Leipzig–Chemnitz hohe Bodenwertzahlen haben, also besonders wertvolles Ackerland darstellen, meinte er.

Investoren planen sechs Megawatt Leistung

Es gehe an diesem Tag um eine frühzeitige Beteiligung an den Planungen, keinesfalls um Vorentscheidungen zu der Anlage selbst, sagten Vertreter des Investors in der Ratssitzung. Die Bedenken der Regionalplaner habe man im Blick, werde damit umgehen, wolle aber die in Geithain geplante Investition unbedingt weiter verfolgen. Erstmals hatte das Unternehmen seine Pläne für eine Anlage mit sechs Megawatt Leistung im September 2019 vorgestellt. Errichtet werden soll diese auf rund sieben Hektar privaten Landes. Vor Jahresfrist hatte sich die Firma Hoffnung gemacht, bis Ende 2020 Baurecht erlangen zu können und Anfang 2021 loszulegen.

Planungsverbands-Chef sieht’s kritisch

„Wir müssen Böden mit einem hohen Ertragspotenzial, wie sie im Raum Geithain vorkommen, vor anderweitigen Nutzungen bewahren“, hatte Andreas Berkner, der die Geschäfte für den Regionalen Planungsverband führt, schon vor Monaten in der LVZ signalisiert. Die Bodenwertzahl hier sei größer als 50, was gute bis sehr gute Erträge möglich mache. Das Vorhaben so, wie es aktuell verfolgt werde, stehe im Widerspruch zum gerade geänderten Regionalplan und zum Landesentwicklungsplan.

Dass der Bau der Anlage nicht genehmigungsfähig sei, bedeute das keineswegs, sagte Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG): „Die Stadtwerke müssten dann ein sogenanntes Zielabweichungsverfahren einleiten, um weiterzukommen.“ Die Meinung des Stadtrates war klar: Zehn Abgeordnete plädierten gegen die Billigung des Bebauungsplan-Vorentwurfes, nur drei stimmten zu; es gab eine Enthaltung.

Das bedeutet? „Das Verfahren ist mindestens unterbrochen“, sagte Kerstin Jesierski von der Bauverwaltung tags darauf der LVZ. Offen sei, ob es zwischen dem Investor und der Stadt ein Gespräch gebe, das zur Klärung beiträgt. Ansonsten werde der Stadtrat den Aufstellungsbeschluss zum Vorhaben demnächst aufheben.

Von Ekkehard Schulreich