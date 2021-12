Geithain: Kran-Gondel bringt Dachdecker in luftige Höhe auf die Kirche

Geithain

Der Geithainer Nikolaikirche aufs Dach sind am Freitag Mitarbeiter des Wickershainer Dachdeckerbetriebs von Heiko Gotthardt gestiegen. Genau genommen, ließen sie sich in einer Gondel an einem Kranausleger in luftige Höhe bringen. Locker gewordene Schieferplatten mussten befestigt werden, um Bauschäden an der Kirche abzuwenden.

Dächer dicht vor den Stürmen

„Ehe die Winterstürme einsetzen, ist es wichtig, dass die Dächer alle dicht sind“, sagt Pfarrer Markus Helbig, der das Kirchspiel Geithainer Land mit seinen inzwischen 19 Kirchtürmen leitet. Nicht nur, dass die großen hohen Kirchendächer Wind und Wetter Angriffsflächen böten. Gerade die Nikolaikirche sei dank ihrer exponierten Lage auf einem Felssporn immer wieder betroffen. „Jeder große Sturm reißt da einige Schiefer runter.“ Kirchner Andreas Saupe habe einen wachen Blick darauf, suche durch sein Fernglas die Kirchendächer regelmäßig nach eventuellen Schadstellen ab.

Unternehmen helfen seit Jahren aus

Helbig ist froh, mit der Dachdeckerei Gotthardt und dem Tautenhainer Holzbauer Peter Hennemann zwei Unternehmen an der Seite zu wissen, die bei Bedarf prompt handeln. Viermal brachten sie während seiner Amtszeit bisher das Dach von St. Nikolai in Ordnung, so der Pfarrer. Auch als einer der beiden Kirchtürme 2017 mit einer riesigen Strickmütze eingehüllt wurde, wurden gleich noch ein paar kleine Reparaturen am Schiefer mit erledigt.

