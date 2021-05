Geithain/Rathendorf

Flauschige Küken haben die Herzen der Mädchen und Jungen in der Rathendorfer „Wurzelbude“ erobert: Das österliche Projekt des Evangelischen Naturkindergartens erlebt 21 Tage nach dem Start jetzt seinen Höhepunkt. Die ersten Hühner-Küken pickten sich zu Wochenbeginn durch die Eischale, die vielen anderen folgten tags darauf. Im Morgenkreis wurden sie aus dem Brustkasten umgesetzt in einen Holzkäfig mit Wärmelampe und Spänen, Wasser und Futter.

„Unmittelbar zu sehen, wie in einem Ei neues Leben heranwächst, ist hoch interessant. Es ist ein Wunder, an dem wir teilhaben konnten“, sagt Deborah Weischet, die die Kindereinrichtung leitet. Das Küken-Projekt gehört seit Jahren zum Programm. Kinder, deren Eltern und Großeltern Hühner halten und einen Hahn, brachten mehr als drei Dutzend Eier mit. Die wurden, beschriftet mit Namen, in eine Brutmaschine gelegt, die Erzieherin Carola Peters zur Verfügung stellte.

Eier brauchen während der Brutzeit Pflege

Während der dreiwöchigen Brutzeit kümmerten sich die Kinder täglich um die weißen, grünen, dunkelbraunen Eiern von Hühnern verschiedener Rassen. Die Eier wurden belüftet. Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Maschine wurden kontrolliert und reguliert. Mehrfach wurden die Eier geschiert, das heißt durchleuchtet, um zu sehen, was sich innerhalb der Kalkhülle tut. Nicht befruchtete Eier wurden aussortiert. Gegen Ablauf der Brutzeit sei bei allen die Spannung gestiegen, sagt Weischet: „Zuletzt konnte man deutlich hören, wenn es in einem Ei piepste.“

Anna (v. l.), Levy, Linus, Emil, Marte und Lilly freuen sich, was aus ihren mitgebrachten Eier geschlüpft ist. Quelle: Jens Paul Taubert

Die zwei Dutzend Hühnchen, die sich in der „Wurzelbude“, von vielen Kinderaugen-Paaren dabei akribisch beobachtet, in die Welt arbeiteten, verbleiben noch ein paar Tage in der Einrichtung. Dann aber, sagt Deborah Weischet, „nehmen die, deren Ei erbrütet wurde, ihr Huhn mit nach Hause. Darauf freuen sich die Kinder schon“.

Von Ekkehard Schulreich