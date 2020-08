Geithain: LKW verliert Maschine auf der B 7

Geithain

Ein spektakulärer Verkehrsunfall behindert am Freitagvormittag den Verkehr in Geithain erheblich. Er sorgt für eine Vollsperrung der Bundesstraße 7 an der Einmündung Grimmaische /Eisenbahnstraße. Grund ist ein Schwertransporter, der in der Kurve ein Baumaschine verlor. Dabei liefen erhebliche Mengen Hydraulik-Öl aus. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Maschine rutscht in einer Kurve von Bord

Der Sattelzug war lauf Informationen des Polizeireviers Borna gegen 9.15 Uhr auf der Grimmaischen Straße unterwegs. Als der LKW nach rechts in die neu ausgebaute Eisenbahnstraße abbog, löste sich offenbar einer der Gurte, der die geladene Maschine hielt. Die stürzte auf die Fahrbahn und wurde schwer beschädigt. Andere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden.

Feuerwehr muss große Mengen Öl aufnehmen

„Unsere Einsatzkräfte sind vor Ort, um das Hydraulik-Öl zu binden, das in Größenordnungen auf die Fahrbahn gelangte“, sagt der Geithainer Feuerwehr-Chef Jens Krznaric. Der Eigner des Unfall-Lasters kümmert sich seinerseits um die Bergung der havarierten Fahrzeuge. Die wichtige Durchgangsstraße ist voll gesperrt. Die Sperrung wird sich nach Polizeiangaben wohl über mehrere Stunden erstrecken. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht beziffert.

