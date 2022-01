Geithain/Narsdorf

Rund 715 000 Euro will die Stadt Geithain in die Kapazitätserweiterung der Kindertagesstätten „Rasselbande“ in Narsdorf und „Wirbelwind“ in Geithain investieren. Diese Summe so aufzuteilen, wie es der Stadtrat im November beschloss, ist so jedoch nicht möglich. Deshalb revidierte das Parlament diese Entscheidung. Jetzt soll die Gesamtsumme für Narsdorf verwendet werden.

Projekt im „Wirbelwind“ zu klein für Förderung

Um die Förderbedingungen zu erfüllen, müsste die Stadt für den „Wirbelwind“ mindestens 50 000 Euro beanspruchen, was samt Eigenmittel auf eine Investition von mindestens 100 000 Euro hinausliefe. Da das Projekt – die Schaffung von 14 Kindergarten-Plätzen und neue Heiztechnik – aber nur auf 60 000 Euro veranschlagt ist, muss die Stadt sich anderweitig kümmern.

„Rasselbande“ soll 40 neue Plätze erhalten

„Die gesamte Summe geht nach Narsdorf. Dort haben wir mehr Spielraum, und für den ,Wirbelwind‘ werde ich Mittel in einem anderen Programm finden“, sagte Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG).

In Narsdorf soll die Kapazität um 40 Plätze für Krippen- und Kindergartenkinder aufgestockt werden. Das Gebäude wird trockengelegt und kommt unter ein neues Dach. Geplant sind eine Fußbodenheizung und eine moderne Haustechnik. Parallel dazu laufen in der Narsdorfer Einrichtung Modernisierungen der Sanitärräume, die über einen anderen Topf gefördert werden.

