Geithain: Mercer schickt Holz per Bahn in die Werke

Der Kran dreht sich, packt Stämme, verstaut sie auf den Waggons: Das Ladegleis, das sich nördlich des Geithainer Bahnhofs befindet, wird wieder im ursprünglichen Sinn genutzt. Allerdings nicht von den benachbarten Holzwerken Ladenburger, denen die Rampe gehört. Sondern durch den amerikanisch- kanadischen Holzkonzern Mercer, der in Deutschland drei Standorte betreibt. Er kauft das nach den Stürmen und der anhaltenden Trockenheit in den Wäldern in Größenordnungen anfallende Holz auf - und bedient sich gern der Bahn als ökologisch und ökonomisch vorteilhaftes Transportmittel.

2000 Holz-Züge werden im Jahr aufs Gleis gesetzt

„Nicht nur in Geithain, auch andernorts in Sachsen werden wir künftig Waggons mit Holz beladen. Wir nutzen in Deutschland mehr als 100 Verladebahnhöfe“, sagt Markus Bechtle, Leiter Rundholzeinkauf Süd. Man stehe mit der Deutschen Bahn und mit der Politik in regem Austausch zur Frage, wie sich die Bahninfrastruktur besser ausbauen und effizienter gestalten lasse. Die unternehmenseigene Bahnlogistik organisiert jährlich die Abfertigung von 2000 Langholz-Güterzügen; das entspricht rund einem Prozent des deutschen Güterschienenverkehrs. Ein Güterzug ersetze 50 LKW auf der Straße.

Zu DDR-Zeiten war das Ladegleis in Geithain frequentiert. Der Eigentümer der Rampe, die Holzwerke Ladenburger, freuen sich, dass Mercer die Verlademöglichkeit regelmäßig nutzt. Quelle: Jens Paul Taubert

Rohstoff geht an Zellstoff- und Sägewerke im Osten

Die Mercer Holz GmbH zählt mit einem Handelsvolumen von sieben Millionen Festmetern Holz im Jahr zu den größten Holzeinkaufsorganisationen in Europa. Sie versorgt ihre eigenen Zellstoffwerke in Stendal ( Sachsen-Anhalt) und Rosenthal ( Thüringen) sowie das Sägewerk im thüringischen Friesau mit dem Rohstoff Holz. „Zudem nutzen wir unsere Geschäftskontakte im In- und Ausland, um den deutschen Waldbesitzern bei der Bewältigung der Klimakrise zu helfen und Holz auch an Dritte zu vermarkten.“ Das Holz schnell aus den einheimischen Wäldern und zur Verarbeitung zu bringen, helfe den Waldbesitzern bei der Eindämmung der Borkenkäfer-Schäden.

Die Lieferanten sind breit gefächert: Landesforstverwaltungen, Bund- und Kommunalwaldbesitzer, private Eigentümer, Forstbetriebsgemeinschaften. „Durch die Klimawandel-bedingten enormen Schadholzmengen in Deutschland hat sich unser Einkauf noch stärker auf das Inland konzentriert, sodass Importe fast keine Rolle mehr spielen“, sagt Bechtle. Mercer ist einer der weltweit führenden Hersteller von Langfaser-Marktzellstoff und Schnittholz.

