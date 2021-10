Geithain

Einem Wohnblock in Geithain-West sind Naturschutzhelfer aufs Dach gestiegen, um für Mauersegler, Sperlinge und Singvögel Nistkästen anzubringen. Der Eigentümer des Wohngebäudes in der Goethestraße wollte im Zuge der Sanierung etwas für den Artenschutz tun.

Frank Heine von der Nabu-Regionalgruppe Partheland nahm sich der Sache an. Gemeinsam mit Helferinnen und Helfern brachte er fünf Kolonie-Kästen für Mauersegler in luftiger Höhe an, ein jeder mit drei Einflug-Löchern. Zudem wurden Nistmöglichkeiten für Spatzen und andere Vögel montiert.

Frank Heine (r.) und Frank Jonack bei der Montage der Nistkästen an der Dachkante. Quelle: Jens Paul Taubert

Frank Heine und seine Mitstreiter sind weit über das Umfeld von Leipzig hinaus unterwegs, um in Gebäuden attraktive Lebensbedingungen für Vögel zu schaffen. Vorzugsweise geschieht das in Kirchen und ausgedienten Trafo-Stationen, aber eben auch in Wohngebäuden.

Von es