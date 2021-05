Geithain: Rathendorfer Gärtner holen Bundesgartenschau-Medaillen

Geithain/Rathendorf

Wer Bundesgartenschau (Buga) sagt, denkt zuallererst an ein Blumenmeer, an Gartenbau und Landschaftsgestaltung. Wenn Editha und Thomas Springer in diesem Frühjahr und Sommer nach Erfurt zur Buga fahren, widmen sie sich einem Thema, das sich nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit befindet, das jeden aber irgendwann und in irgendeiner Weise betrifft. Ihr Familienbetrieb aus Rathendorf (Stadt Geithain), der Gartenbau in vierter Generation betreibt, hat ein Faible für die Grabgestaltung. Eine Gold- und eine Silbermedaille haben sie auf der Buga 2021 bereits geholt. Doch da geht wohl noch mehr.

Urgroßvater begründete die Gärtner-Tradition

„Wir möchten bei der jetzt anstehenden Sommerbepflanzung nachlegen“, sagt Thomas Springer, Meister für Zierpflanzenbau. Die Auszeichnungen, die sich die Rathendorfer seit ihrer Bundesgartenschau-Premiere 2007 immer aufs Neue sichern – auf Landesgartenschauen sind sie in ähnlicher Weise erfolgreich –, sind ihnen eine wichtige Bestätigung. Immerhin nehmen am aktuellen Wettbewerb, ausgerichtet vom Zentralverband Gartenbau und vom Bund deutscher Friedhofsgärtner, mehr als ein halbes Hundert Betriebe aus der gesamten Bundesrepublik teil.

„Man muss in die Arbeit ein bissel verliebt sein. Wir investieren viel Zeit und Familiengeschick“, so der 44-Jährige. Während Urgroßvater August Springer Anfang des 20. Jahrhunderts mit Gärtnern begonnen und sich auf Gemüse konzentriert hatte, widmete sich bereits Großvater Walter der Friedhofs- und Grabpflege. Über den Vater Reiner ging diese Spezialisierung auf den Sohn über.

Für dieses Urnen-Mustergrab auf der Buga Erfurt haben Springers eine Silbermedaille erhalten. Quelle: privat

Einmal sogar Heidelbeeren auf dem Grab

In Erfurt zeigen Springers die Gestaltung eines Reihengrabes und eines Urnengrabes, jeweils mit einer Frühjahrs-, einer Sommer- und einer Herbstbepflanzung. Für Ersteres bekamen sie im vergangenen Jahr einen Grabstein zugelost, für den sie ihre Konzeption entwickelten. „Wir legen Wert auf Individualität, greifen auf, was den Verstorbenen ausmachte, was die Angehörigen wünschen“, sagt Springer. „Modetrends greifen wir natürlich auf. Die gibt es, etwa was die Farben betrifft.“ Doch auch ungewöhnliche Wünsche setze das Unternehmen um. Dann kommen sogar Heidelbeer-Pflanzen aufs Grab, weil die Verstorbenen die kleinen blauen Früchte liebten: „Ein Grab ist immer ein Stück Familiengeschichte und Ausdruck von Wertschätzung.“

Familienbegräbnisse und Grüfte sind wieder gefragt

Klassische Erdbestattungen spielen im ländlichen Bereich noch immer eine große Rolle, sagt Thomas Springer. In den Städten entschieden sich die meisten eher für ein Urnengrab. „Da gibt es zunehmend Leute, die auf ein Erbbegräbnis zurückgehen, das mehrere Generationen vereint.“ Andererseits entdecken manche die historische Gruftstätten und nutzen sie neu, weiß er.

Springers Gartenbaubetrieb kümmert sich das ganze Jahr über auf Friedhöfen zwischen Kitzscher und Hartmannsdorf, Rochlitz und Borna um die Grabpflege. Wenn Torgau im kommenden Jahr die nächste Landesgartenschau Sachsens ausrichtet, ist das Unternehmen als Aussteller wieder mit dabei.

Von Ekkehard Schulreich