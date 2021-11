Geithain: Rettungseinsatz nach Frontal-Crash

Geithain/Niedergräfenhain

Ein schwerer Verkehrsunfall blockiert am Montagmorgen die Bundesstraße 7 zwischen Geithain und Niedergräfenhain. Zwei Pkw waren 7.15 Uhr auf grader Strecke frontal zusammengestoßen.

Nach dem Crash wurde der Wagen von der Straße gegen einen Zaun geschleudert. Quelle: Feuerwehr Geithain

Alarmmeldung: Zwei eingeklemmte Autofahrer

Die Kollision eines Peugeot und eines Honda geschah in der Mitte zwischen beiden Ortslagen auf einer langen Geraden in Höhe der Geithainer Kläranlage. „Als wir alarmiert wurden, hieß es: Unfall mit zwei eingeklemmten Personen“, sagt der Geithainer Stadtwehrleiter Marco Christen, der den Einsatz der Feuerwehr koordinierte. Vor Ort habe sich gezeigt, dass beide Autofahrer schwer verletzt, aber nicht in ihren Fahrzeugen eingeschlossen waren. In Abstimmung mit Notarzt und Rettungsdienst habe man von einem der beiden Unfallwagen dennoch Tür und Fahrzeugteile entfernt, um einen ungehinderten Zugang zu ermöglichen. Unterstützt wurde die Geithainer Wehr von der aus Frankenhain.

Bei diesem Unfallfahrzeug montierte die Feuerwehr die Fahrertür ab. Quelle: Feuerwehr Geithain

Männer werden schwerverletzt

Die beiden Männer hinter den Steuern der beiden Pkw erlitten, das bestätigte die Polizei, schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Unfallursache ist noch unklar. Der Verkehrsunfalldienst nahm seine Ermittlungen auf. Die Bundesstraße, unmittelbar nach dem Crash zwischen dem Abzweig Frankenhainer Straße in Geithain und dem Ortsausgang Niedergräfenhain voll gesperrt, ist noch nicht wieder frei.

Von es