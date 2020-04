Geithain: Ruth und Helmut sind seit 65 Jahren ein Paar – doch die Feier muss ausfallen

Geithain

Die Feste feiern, wie sie fallen: Diese Redensart ist so anders gemeint als das, was Corona jetzt gestattet - oder besser: unmöglich macht. Ihre Eiserne Hochzeit, den 65. Hochzeitstag also, begehen Ruth und Helmut Kalus am 16. April in Geithain. Eine gut gelaunte Runde mit der Familie, wie sie geplant war und wie sie diesem bemerkenswerten Tag angemessen wäre, muss mindestens verschoben werden. „Wir werden uns wohl vorerst beschränken auf eine Gratulation am Küchenfenster“, sagt Petra Bräutigam, Tochter des Paars. Da sei schon hart, doch das Entscheidende sei: „Dass beide noch viele gemeinsame und vor allem gesunde Jahre haben.“

Geithainer Drillinge waren 1957 das Stadtgespräch

Die Jubilare, 85 und 86 Jahre alt inzwischen, sind über Geithain hinaus zumindest Älteren noch ein Begriff. Die Geburt der drei Kinder Petra, Andreas und Wolfgang in derselben Nacht war 1957 ein großes Thema, denn wann gibt es schon mal Drillinge! Da waren selbst die Eltern überrascht, die mit Martina bereits eine Tochter hatten und allenfalls mit Zwillingen rechneten. Von ihrer Familie fühlen sich die beiden, die trotz mancher Zipperlein noch im eigenen Hausstand leben, gut umsorgt. Vor allem die Enkelin Mandy und Ehemann Frank kümmern sich. Zur großen Familie zählen inzwischen vier Enkel und sechs Urenkel. Der erste Ururenkel hat sich für August angekündigt.

Die LVZ lesen beide seit 65 Jahren

Helmut Kalus war Jahrzehnte im traditionsreichen, nach der Wende aber in die Insolvenz gegangenen Emaillierwerk tätig. Ruth arbeitete in verschiedenen, durchaus gegensätzlichen Berufen, konnte als Dreherin mit Maschinen ebenso umgehen wie mit Menschen als Sekretärin der LVZ-Lokalredaktion. Die Verbindung zu ihrer Zeitung halten beide sogar schon seit 65 Jahren - als Abonnenten, die auch im hohen Altern interessiert sind am Weltgeschehen und vor allem dem, was in ihrer Heimatstadt Geithain geschieht. Und die ausgefallene Feier - holen sie nach.

Von Ekkehard Schulreich