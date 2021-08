Geithain

Parkraum am Geithainer Bahnhof ist knapp. Viele Pendler steigen hier um zwischen PKW und Zug. Im spitzen Winkel zwischen der Eisenbahnstraße (B 7) und der Louis-Petermann-Straße schafft die Stadt 60 zusätzliche Stellplätze für PKW. Gebaut werden können die aber nur, wenn die Kommune dafür Fördermittel erhält. Die nötigen Anträge an den Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig und an das Landesamt für Straßenbau und Verkehr sollen jetzt gestellt werden. Sofern Geld fließt, könnte gebaut werden – frühestens im kommenden Jahr.

Schräge Anordnung wäre günstiger

„Würden die Parkbuchten nicht – wie jetzt geplant – rechtwinklig angeordnet, sondern schräg, würde das Rangieren einfacher, und es ließen sich vielleicht zwei, drei Stellplätze zusätzlich einpassen“, sagt der Narsdorfer Bahnexperte Jochen Dietrich, der Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) dazu einen Brief schrieb. In der Robert-Koch-Straße und auf dem neuen Parkplatz am Narsdorfer Haltepunkt funktioniere das problemlos. Das Konzept, das Rudolph kürzlich im Stadtrat vorgestellt hatte, begrüßt er. Überdenkenswert wäre zum Zweiten, auf die Behinderten-Parkplätze zu verzichten. Es wäre einfacher, die unmittelbar am Bahnhof auszuweisen, um ein gefahrvolles Überqueren der Bundesstraße zu vermeiden – oder die Stadt baute einen zweiten Überweg für Fußgänger über die B 7.

Entwurf des neuen Parkplatzes am Geithainer Bahnhof, unten die Louis-Petermann-Straße, oben schräg die Eisenbahnstraße. Quelle: Ingenieurbüro Koch

Oberbürgermeister: Hinweise fließen ein

„Wir werden den Entwurf noch einmal prüfen und diese Überlegungen dabei im Hinterkopf haben“, sagt Rudolph. Priorität habe jetzt aber die Beschaffung der Fördermittel. Seien die gesichert und der Bau stehe bevor, kläre man noch solche Details. Die Baukosten werden auf 700 000 Euro veranschlagt.

Zweiter Überweg hat keine Chance

Dass eine schräge Anordnung der Parkbuchten zusätzlichen Parkraum schaffte, glaubt Kerstin Jesierski von der Bauverwaltung des Rathauses nicht. „Der Planer hatte die Maßgabe, den Raum maximal auszunutzen. Das hat er gemacht“, sagt sie. Schrägparken bedeute zudem Richtungsverkehr, und das halte man nicht für sinnvoll. Was die Behinderten-Stellplätze betreffe, teile der Behindertenverband Dietrichs Risikoeinschätzung; er schlägt ebenfalls einen zweiten Überweg vor. Die Landesbehörde würde dem aber auf einer Bundesstraße kaum zustimmen. Die Stadt ordne diese Stellplätze deshalb an der Ausfahrt Louis-Petermann-Straße an und schaffe dort eine zusätzliche Querungshilfe. Der sichere Weg führe von dort über die Bahnhofstraße und den vorhandenen Zebrastreifen am Bahnhof. Verzichten wolle man auf die besonderen Plätze nicht, so Jesierski: „Wir sollten bei allen Neubauten an eingeschränkte Menschen denken.“

